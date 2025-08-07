Así fue la visita del Sporting de Gijón a la FIDMA: gran expectación, mucho calor, Joaquín, Yáñez y Rosas los más aclamados... y las "bromas" a Amadou

«Me hace mucha ilusión ver a los jugadores de cerca y coincidir en la visita», reconoce Héctor Rivero, un joven hincha que está pletórico tras conseguir la firma de su ídolo Rubén Yáñez. «Este año hemos recuperado la esperanza y hay que confiar en que podamos ascender a Primera División. El año pasado fue muy malo pero el equipo mejoró mucho con Garitano. Creo que hay buena base y motivos para confiar en entrar en play-off. Una vez allí, a pelearlo», remata luego Ana González, otra de las seguidoras que persiguen a la expedición del Sporting durante su tradicional visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Decenas de seguidores rojiblancos se presentan en el recinto ferial para recorrer las instalaciones con sus ídolos. Yáñez y Rosas son los jugadores más solicitados, aunque Joaquín siempre tiene su público. «Me quito el sombrero ante ti, Joaquín», le espeta un hombre a la leyenda del Sporting, que le devuelve al momento una sonrisa.

El termómetro supera los 25 grados, con una sensación de sofoco importante. Pero la visita del Sporting sigue teniendo mucho tirón, pese a las alturas temperaturas

David Guerra y Joaquín Alonso encabezan una delegación que cuenta con Kevin y Yáñez, los capitanes de la primera plantilla, además de Caicedo, Otero, Perrin, Guille Rosas, Pablo García y Amadou, que se estrena con el primer equipo en una jornada muy especial para él -después habla por primera vez ante los medios de comunicación-. El Sporting cumple su tradición con puntualidad: a las 13 horas llega a la Feria. Directivos de la Cámara de Comercio les esperan: están Rosa Martínez, Consejera Delegada del Grupo Resnova, Teresa Fernández Vicepresidenta segunda de la Cámara de Comercio y José Carlos González, decano de la Cámara.

La primera parada es al stand de Nissan-Cyasa, después el Sporting se desplaza al de Central Lechera Asturiana, más tarde llega al de Integra Energía para desplazarse después al del Hospital Covadonga y acabar la visita en el de Coca-Cola. En el ático los jugadores se relajan y refrescan para soportar el calor. Las mesas de la terraza se convierten en un objetivo para todos al tiempo que aparece Juan Otero, el último en aparecer por la visita tras una mañana finalizando la burocracia pasa convertirse ya en ciudadano español. Amadou se sitúa ya delante de las cámaras. Es su primera intervención ante los medios, pero el delantero senegalés no solo no se muestra nervioso, sino que se expresa con una comodidad y naturalidad que sorprende hasta sus compañeros. n

El Sporting visitó ayer el «stand» de LA NUEVA ESPAÑA en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, y Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales del club rojiblanco, se acercaron al «stand» de este periódico. Allí los directivos del Sporting fueron recibidos por Gonzalo Martínez Peón, director de LA NUEVA ESPAÑA, e Ignacio Peláez, delegado de LA NUEVA ESPAÑA en Gijón. n