El Sporting avanza en la confección de la próxima plantilla. En Mareo tienen claro que buscan un 6 y un extremo antes de buscar cerrar a un central que peuda competir como lateral izquierdo. El club gijonés ha establecido dos objetivos: Mamadou Loum para el pivote y Lasha Odisharia para reforzar el extremo.

El club rojiblanco negocia con el FC RFS de Letonia la incorporación de Lasha Odisharia, un extremo zurdo georgiano e internacional en categorías inferiores con su país pero que se desenvuelve preferiblemente por la banda derecha. Paralelamente, el área deportiva se ha interesado en la cesión de Mamadou Loum, centrocampista senegalés que milita en el Arouca portugués y que tiene experiencia en la liga de su paso por el Alavés. Loum, de 28 años, es un perfil físico; Odysharia es un jugador más técnico para la banda.

Odysharia, una cesión complicada

Los clubes mantienen desde hace más de una semana gestiones para cerrar una cesión por una temporada. Por el momento, el FC RFS pone trabas a la salida de este joven atacante de 22 años que fue ofrecido a Mareo hace unas semanas y que ha pasado a ocupar el primer plano para reforzar el extremo tras caerse la llegada de Juan Córdoba por no superar las pruebas médicas.

El Sporting mantiene las gestiones abiertas con el FC RFS, aunque asume que se trata de una operación muy complicada. Odisharia no ha participado en el último encuentro del RFS, aunque en Mareo recalcan que las negociaciones siguen estancadas. El FC RFS pagó en 2024 unos 300.000 euros al Dinamo Tbilisi para firmar a este habilidoso atacante georgiano, que ha sido seguido por el equipo de dirección deportiva de Orlegi Sports a través de vídeos. Odisharia tiene experiencia en competición europea: ha sido importante para el FC RFS en Europa League -marcó de hecho un gol al Galatasaray-. La pasada campaña disputó 33 partidos, marcando 2 goles. No solo actuó como extremo derecho, llamativamente también se desenvolvió como interior izquierdo y derecho e incluso como lateral.

Este verano, tras haber quedado su club ha quedado campeón de la Liga Letonia, ha disputado los dos encuentros que el FC RFS disputó en la primera fase previa previa para clasificarse para Liga de Campeones. Pero no participó en la segunda eliminatoria -ante el Malmoe, donde el equipo letón cayó eliminado-, algo que se puede interpretar como que su salida es más factible, extremo que de momento desmienten en los despachos de Mareo.

La comisión deporti