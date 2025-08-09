El primer título de un exsportinguista: Nacho Méndez estrena nacionalidad ganando la Supercopa de Malasia

Nacho Méndez ya tiene en su vitrina su primer título profesional. El centrocampista fue titular en la victoria del Johor por 3-0 contra el Selangor en la Supercopa de Malasia. Este encuentro fue el debut del de Luanco en partido oficial, pero no fue la única novedad, ya que también estrenaba nueva nacionalidad tras el interés de la Federación asiática de entregarle el pasaporte malasio.

El Johor se ha convertido en los últimos años en un reducto de futbolistas españoles. Precisamente, el capitán del equipo es Samu Castillejo, pero también hay otros conocidos como Natxo Insa, Iker Undabarrena u Óscar Arribas. El banquillo también tiene acento español con Xisco Muñoz como míster, que llegó a sonar para el Sporting tras la destitución de Rubén Albés la pasada campaña.

La relación entre el conjunto malasio y el Sporting es más estrecha de lo que parece. Hasta la temporada pasada militaba en sus filas otro canterano rojiblanco como Juan Muñiz, que dejó gran sabor de boca en el Johor tras disputar 73 partidos en los que anotó 25 goles y repartió 32 asistencias. También estaba Roque Mesa, que tras su salida del Sporting recayó en Malasia, donde tan solo pudo jugar un partido antes de caer lesionado.

El Johor también apunta en su liga doméstica a ser el rival a batir, con once títulos consecutivos. Pese a que juegan en lo que puede parecer una liga minoritaria, el potencial económico del conjunto es notable, siendo también uno de los equipos importantes en la Champions asiática, donde la competencia es mayor.