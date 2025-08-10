Asier Garitano, tras finalizar la pretemporada del Sporting: "Cada semana el equipo ha estado mejor"

Asier Garitano valoró la pretemporada del Sporting de forma positiva y destacando la posibilidad de variantes que le ofrece el equipo y que ha estado viendo en los últimos amistosos. Sobre el mercado y la posible incorporación de nuevos jugadores ha preferido mantenerse al margen, aunque parece que parcela de salidas, Oyón puede ser el próximo en dejar el equipo al no disputar ni un minuto en los dos partidos de este domingo ante Arenteiro y Racing de Ferrol.

Valoración de los dos partidos. "En cuanto a resultados ha salido bien. En otros objetivos importantes creo que no hemos tenido ni un problema. Han estado la mayoría 90 minutos en el campo, yo creo que está bien. Tenemos ahí dos jugadores un poquillo tocaos, pero para acabar pretemporada creo que estamos bien".

Evolución del equipo. "Hemos ido mejorando cada partido, controlando algunas situaciones. Rivales que son más fuertes te hacen un poco más de daño, pero tenemos circunstancias de juego que queremos controlar cada vez un poquito mejor. Si defendemos mejor, atacamos más veces, que es lo que queremos y normalmente con mejores situaciones. Hoy ha habido mucho acierto, pero lo importante es que han competido bien 90 minutos y creo que no tenemos ningún susto, ninguna desgracia de ningún jugador con lesión. Ahora descansaremos dos días. Seguro que el miércoles estamos otra vez bien".

Balance de pretemporada. "Hemos cumplido todos los objetivos condicionales, nos faltan los datos de estos partidos, pero creo que bien, porque íbamos un poco pasados en todo. Cada vez la sensación que me da el equipo es mejor. Luego ya la alta competición, llega el lunes, otro escenario, con la gente a favor, es muy diferente a lo que hemos visto aquí, pero estamos bien".

Loum. "No lo sé si está hecho o no, hablé de que nos hace falta tres jugadores, las posiciones también, veremos si los incorporamos".

Oyón. "En cuanto a Alex, ya sabe la situación desde hace mucho tiempo, de qué es lo que iba a pasar a partir de segunda semana. Una decisión ahora de él, saber qué es lo que quiere hacer.

Formación con dos delanteros. "Nos da otra alternativa, hoy los últimos 25 minutos con la línea de cinco, con los dos, con tres por dentro, el equipo te da esas posibilidades por las características de jugadores. Iremos jugando dependiendo un poco de todo, de cómo van las cosas, rivales, veremos a ver, pero lo importante es tener la posibilidad de hacerlo".

Posible once contra el Córdoba. "Ahora ni lo he pensado. Vamos a descansar, pero sí, más o menos, sí lo tengo".

Idea de juego. "Cuando pasamos tres semanas me hago a la idea que con los que estamos aquí vamos a iniciar la temporada, entonces hacerles ver dónde creemos que somos un equipo que puede hacer daño y en qué somos fuertes. Para eso lo que tenemos que hacer con y sin balón, qué alturas manejamos, cómo comportarnos, pero con la idea de intentar atacar todo lo que podamos. Creo que el equipo cada semana ha ido mejorando y estamos contentos con todas las situaciones".

Justin y Gaspar. "Van a llegar, son situaciones no graves. Algún pequeño problema muscular y estamos en principio de temporada, hemos de no correr ningún riesgo, porque al final esto es muy largo y es mejor pararlos tres, cuatro, cinco días que no lamentar que pudieran estar un mes fuera. Sobre todo el tema de Justin. El tema de Gaspar es más un poco de una contusión, que le baje la inflamación. Creo que podemos ir incorporándolos ya al grupo el miércoles y veremos cada día qué vaya pasando, cómo se sienten ellos".