Caicedo y Amadou lideran la victoria del Sporting ante el Racing de Ferrol (0-3)

El Sporting también sabe sufrir. El recital de fútbol contra el Arenteiro se tornó en un partido disputado contra el Racing de Ferrol en el que la efectividad de los rojiblancos decantó la balanza. Garitano probó un nuevo once en el que Caicedo fue la referencia ofensiva.

Racing Club Ferrol 0 3 Sporting 0-1, min.28: Caicedo. 0-2, min. 60: Guille Rosas. 0-3, min. 76: Amadou Alineación Racing Club Ferrol Parera

Migue Leal, Pujol, Zalaya, Ramón

Gorostidi, Gelardo, Noriega

Escobar, Pascu, Álvaro Juan

CAMBIOS Álvaro Peña por Aitor Gelardo, min. 45

César Fernández por Parera, min. 45

Mardones por Migue Leal, min. 63

Azael por Álvaro Juan, min. 63

Daniel González por Pascu, min. 67

Tenreiro por Escobar, min. 67

Antón por Pujol, min. 67

Carballo por Ramón, min. 75

Ferreira por Noriega, min. 75

Alineación Sporting Christian Joel

Guille Rosas, Curbelo, Perrin, Diego Sánchez

Nacho Martín, Corredera

Mancha, Enol, Yosmel

Caicedo CAMBIOS Amadou por Yosmel, min. 45

Carlos Hernández por Mancha, min. 70 García Rey, comité gallego Pepe Barrera

El ecuatoriano mantiene su idilio con la temporada estival y volvió a reencontrarse con el gol en una de sus facetas destacadas:el remate de cabeza. Guille apuró línea de fondo y centró para el delantero que anotaba su cuarto tanto este verano.

En frente, el Racing no se amilanó, acumulando acercamientos que hicieron trabajar a Christian Joel. El portero salvó al Sporting en varias ocasiones, en especial con una doble intervención en la que los gallegos ya cantaban el gol.

En la reanudación, volvió Amadou al terreno de juego al igual que hizo por la mañana entrando desde el banquillo. El senegalés formó en punta de ataque con Caicedo, demostrando que está más que listo para el fútbol profesional. Primero con una gran jugada personal para asistir a Guille Rosas que colocó el segundo tanto en el marcador.

Posteriormente, una tremenda carrera de Caicedo y un pase de la muerte, dejó solo a Amadou que selló la victoria rojiblanca. Ambos delanteros han sumado cuatro tantos esta pretemporada que se cerró en Ribadeo con dos triunfos que insuflan ilusión en La Mareona. El próximo compromiso será el primer encuentro de liga contra el Córdoba el lunes 18 de agosto a las 19.00 horas en El Molinón.