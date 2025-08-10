EN DIRECTO: Comienza el partido en Ribadeo entre Sporting y Racing Club Ferrol

Después de pasar por encima del Arenteiro (0-4) en el partido de la mañana, el Sporting jugará de nuevo en el Pepe Barrera. En esta ocasión enfrenta al Racing Club Ferrol para cerrar la pretemporada de cara al comienzo de liga.

Los gallegos apuntan a ser esta campaña uno de los equipos fuertes de Primera RFEF después de cosumar el descenso en Segunda División el pasado curso.

Racing Club Ferrol Sporting Alineación Racing Club Ferrol Parera

Miguel Leal, Pujol, Zalaya, Ramón

Gorostidi, Gelardo, Noriega

Escobar, Pascu, Álvaro Juan

CAMBIOS Alineación Sporting Christian Joel

Guille Rosas, Curbelo, Perrin, Diego Sánchez

Nacho Martín, Corredera

Mancha, Enol, Yosmel

Caicedo CAMBIOS Pepe Barrera

Caicedo asusta por arriba Min. 3. El Sporting domina el balón en las primeras jugadas con un primer acercamiento en forma de centro que Caicedo casi engancha.

Comienza el partido Min 1. El Sporting empieza sacando de campo antes los cánticos de La Mareona desplazada hasta Ribadeo