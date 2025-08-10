En Directo

EN DIRECTO: Comienza el partido en Ribadeo entre Sporting y Racing Club Ferrol

Los de Garitano ultiman la preparación para el comienzo de liga

Encuentro entre el Sporting y el Racing Club Ferrol

Encuentro entre el Sporting y el Racing Club Ferrol

Después de pasar por encima del Arenteiro (0-4) en el partido de la mañana, el Sporting jugará de nuevo en el Pepe Barrera. En esta ocasión enfrenta al Racing Club Ferrol para cerrar la pretemporada de cara al comienzo de liga.

Los gallegos apuntan a ser esta campaña uno de los equipos fuertes de Primera RFEF después de cosumar el descenso en Segunda División el pasado curso.

Racing Club Ferrol
alt text
Sporting
alt text

Alineación Racing Club Ferrol

Parera
Miguel Leal, Pujol, Zalaya, Ramón
Gorostidi, Gelardo, Noriega
Escobar, Pascu, Álvaro Juan

CAMBIOS

Alineación Sporting

Christian Joel
Guille Rosas, Curbelo, Perrin, Diego Sánchez
Nacho Martín, Corredera
Mancha, Enol, Yosmel
Caicedo

CAMBIOS

Pepe Barrera
Actualizar
