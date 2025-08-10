En Directo
EN DIRECTO: Comienza el partido en Ribadeo entre Sporting y Racing Club Ferrol
Los de Garitano ultiman la preparación para el comienzo de liga
Después de pasar por encima del Arenteiro (0-4) en el partido de la mañana, el Sporting jugará de nuevo en el Pepe Barrera. En esta ocasión enfrenta al Racing Club Ferrol para cerrar la pretemporada de cara al comienzo de liga.
Los gallegos apuntan a ser esta campaña uno de los equipos fuertes de Primera RFEF después de cosumar el descenso en Segunda División el pasado curso.
Caicedo asusta por arriba
Min. 3. El Sporting domina el balón en las primeras jugadas con un primer acercamiento en forma de centro que Caicedo casi engancha.
Comienza el partido
Min 1. El Sporting empieza sacando de campo antes los cánticos de La Mareona desplazada hasta Ribadeo
El Sporting, a por el último test de temporada
Después del partido de la mañana contra el Arenteiro Garitano cambia el once por completo. El campo Pepe Barrera de Ribadeo luce lleno en las gradas para el último test de los rojiblancos.
