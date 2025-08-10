El entrenamiento más especial de Hugo: dos regalos para seguir al Sporting a todas partes

Entre los 1.500 aficionados que ayer se reunieron en El Molinón para ver el entrenamiento del primer equipo, sentado con expectación en la grada se encontraba Hugo. Su historia, recogida en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, es la de un joven guerrero que no se dio por vencido. Una energía innata que se alimenta gracias a dos colores, el rojo y el blanco, y un escudo, el de su Sporting y que le ayudó a luchar durante dos años, desde los 11 hasta los 13, contra la leucemia. "Fue en el hospital donde empezó a animarse. Lograba desconectar con el Sporting", aseguraba su padre, Richard Charro. "El Sporting lo es todo", añadía el joven.

Con motivo del entrenamiento en el feudo rojiblanco, el club quiso tener un detalle con el joven que ya fue protagonista reciente en el homenaje a Anselmo López. El joven aficionado, por iniciativa propia, decidió acudir hasta la tumba del fundador del club con motivo del 120 aniversario para depositar un ramo de flores en su honor.

Al finalizar el mismo, los jugadores se reunieron en el centro del campo para agradecer el apoyo de la afición. Posteriormente, lanzaron varios balones firmados a la Tribunona, donde se encontraba el grueso de aficionados esperando tener la suerte de llevarse alguno de los esféricos. Pero la mayor sorpresa para uno de esos jóvenes estaba por llegar. Acompañado de familiares, Hugo descendió al terreno de juego donde le estaban esperando Joaquín Alonso, leyenda y representante institucional del Sporting, y Juan Otero. El colombiano es el jugador preferido de Hugo. "Es muy rápido", mencionaba sobre las características del delantero.

Con nervios, Hugo saludó a Otero, que le estaba esperando con una bolsa en la mano para entregarle una serie de regalos. El primero fue la camiseta del Sporting, con el nombre de Otero a la espalda y, como no podía ser de otra manera, dedicada con cariño por parte del delantero. Para Hugo, la camiseta del Sporting es todo un talismán. Un amuleto que le ha acompañado en los momentos más duros de la enfermedad.

El segundo de los presentes fue casi más especial que el primero. La asociación Anselmo López dio buena cuenta del homenaje que el joven realizó al fundador del club y quiso entregarle a Hugo el carnet de socio para animar desde la grada de El Molinón en cada partido de esta campaña que está a punto de comenzar. Como colofón también le dieron varios libros ilustrados que narran parte de la historia del Sporting.

Hugo también aprovechó la ocasión para intercambiar pareceres con el cafetero, que en su cuarta temporada como rojiblanco es uno de los líderes del vestuario. Tras acabar como máximo goleador la temporada pasada, con doce tantos, Otero tendrá que disputarse la delantera con Jordi Caicedo y Amadou, que este año partirá como jugador del primer equipo. ◼