"Cuando llegué a El Molinón pensé: ‘Esto es San Mamés, huele a fútbol’"

Asier Garitano Aguirrezabal (Vergara, 6-12-1969) abre a LA NUEVA ESPAÑA las puertas de El Molinón, a pocos días para el comienzo de Liga, para hablar sobre cómo está siendo su adaptación al club y la ciudad, el mercado de fichajes o el modelo de juego que quiere para su equipo. Como ya mencionó en rueda de prenda, el técnico del Sporting prefiere no mirar al horizonte con promesas "populistas" que hablen de ascenso, centrándose más en el trabajo diario y los objetivos cercanos, los más importantes para él si se quieren alcanzar grandes logros.

Ha estado en buenos equipos, ¿qué le transmite el Sporting?

Cuando venía dije, "uf, esto es San Mamés". Los colores, la forma de ser, el "echao pa'lante", el rock and roll… huele a fútbol. Diferente a lo que es Donosti, no tiene nada que ver. No he entrenado en el Athletic, pero he vivido muchas situaciones allí, creo que es el perfil de equipo.

Esto le gusta...

A mí me gusta. Lo sufrí mucho cuando venía en el banquillo de la derecha, ahora en el otro, hasta la fecha, lo paso bien.

¿Qué señas de identidad quiere que vea El Molinón de su equipo?

No quiero que la gente sombree. Tenemos que transmitir que el equipo quiere, que en cada balón, en cada carrera, en cada salto, note que el equipo va de verdad, que transmite, porque el aficionado nos va a apoyar, es una parte muy importante. Ya lo vimos la temporada pasada y creo que estuvimos bastante bien. A ver si tenemos esa continuidad durante el año.

Lleva cuatro meses en Gijón. ¿Qué se ha encontrado en el Sporting y en la ciudad?

Cercanía desde el primer momento. Las ganas de ayudar, de trabajar, de animar, de la exigencia que tiene un club como el Sporting... pero sobre todo me he sentido como en casa. No sé si es porque cuando llegué había miedo y pánico y entonces todo el mundo dijo, "vamos a darle lo que quiera y que se sienta bien", pero no, yo creo que eso lo notas y la gente lo hace de corazón. Estoy encantado.

Da la sensación de que su carácter casa muy bien con los valores de este club y de Gijón.

Todo el mundo me dice eso y yo también me siento así, tranquilo, bien y a gusto. Noto que se dicen las cosas desde la normalidad.

Estas semanas, hubo jugadores que sitúan el objetivo en el ascenso y usted dijo que era precipitado.

No creo mucho en los mensajes a medio o largo plazo. En el fútbol no existe eso. Son frases populistas.

Usted huye del populismo.

No, no me gusta y entiendo que el fútbol es muy inmediato.

¿Pero es populista pensar que el Sporting puede pelear por ascender?

El objetivo claro del club es intentar llegar a la primera jornada en las mejores condiciones, con el mayor número de jugadores y luego competir cada partido. Aprender a disfrutar y a sufrir cada jornada, no estar pensando en lo que pueda ocurrir dentro de tres, cuatro o nueve meses vista y más un equipo que tampoco ha sido habitual de ascensos, de play-off. Somos conscientes de la dificultad de Segunda, contra qué equipos vamos a jugar. Hay que centrarse, disfrutar y sufrir cada momento.

¿Entiende que la afición del Sporting vea el gasto en Gelabert y Dubasin y exija el ascenso?

Perfectamente, porque tiene una historia terrible el Sporting. Las instalaciones están muy por encima de los que estamos aquí trabajando. Es muy difícil llegar, estando en Segunda División, al nivel del aficionado y estructura que hay aquí. Vamos a pelear para alcanzar a esa situación. Entiendo al aficionado, pero los que estamos dentro nos tenemos que centrar más. Sabemos lo difícil que es porque los rivales también son muy potentes. De 22 equipos, ascienden tres.

¿Cómo de importante fue la compra de Gelabert para que usted siguiese en el puesto?

Y la de Duba. Es un esfuerzo importante para un club de Segunda División. Cuando gastas esos millones sabes que en algún sitio vas a tener que equilibrar, no puedes tener todo. Pero esos jugadores son del Sporting.

Ha pasado por una etapa familiar complicada con el fallecimiento de su padre. ¿Cómo ha vivido este proceso?

Ley de vida. Cuando te toca, fastidia mucho, pero sabiendo un poco las prioridades, cuáles eran. Primero cuando dejé Tenerife, luego viene la situación de mi padre, priorizas eso al tema deportivo.

¿Por eso no entrenó?

Sí. Tuve opciones durante el año para poder entrenar o salir fuera. Cada uno es como es, busca lo que cree que tiene que hacer. Una vez que se dio el fallecimiento y salió esta situación, entendía que era un proyecto muy bonito, muy chulo.

¿Cómo es un día a día suyo en Gijón?

No muy divertido. En el fútbol no desconectas. En pretemporada estamos desde las siete y media que llegamos a Mareo. Desayunamos, montamos el entrenamiento, vemos a los jugadores, entrenamos, luego ver cómo ha ido, comer, preparar el de la tarde, visualizar el entreno... no se para.

¿En casa desconecta?

Nunca desconectas. Desconectas un poco, pero la cabeza de entrenador sigue en marcha.

¿Qué le gusta hacer para aliviar el estrés?

Siempre me ha gustado el frontón, ahora ya con la edad que tengo y más en Tenerife o Gijón, jugar a la pelota es difícil. Me ha dado por los deportes estos nuevos que han salido. Por jugar al pádel, caminar… iba a decir correr, pero no, porque no me atrevo a decir que corro, como mucho camino rápido. En casa si tengo tiempo, leo algo, o veo algunas series. También bastante fútbol.

¿Cómo fue su primer encuentro con el Irarragorri en Washington?

Muy bien, muy normal. Estaba asustado, dije: "La primera vez que cruzo el charco. Salir del aeropuerto con los americanos, un tío de pueblo como yo". Pero fue bien. Algunos ya los conocía y fue muy cercano, me enseñaron la ciudad en tres días, fuimos a ver el béisbol, ver cómo son allí y conocer a Alejandro personalmente y sobre todo, él también a mí.

¿Qué sensación le dio Irarragorri?

Que somos bastante directos, con las ideas bastante claras. Te razona y te explica. Es difícil poder llevarle la contraria.

¿Le ha perjudicado ser directo?

Pues no lo sé, pero soy así. Miro a la cara, a los ojos y te digo. Luego, seguramente igual habrá cosas que te puedan gustar o no gustar, pero creo que es bastante difícil llevarse mal conmigo.

¿Cuántas incorporaciones le faltan al Sporting?

Tres.

¿Un pivote, un banda y un…?

Pivote es en baloncesto, aquí son mediocentros (risas). Un mediocentro, un jugador de banda... la idea era firmar un jugador diferente como Córdoba, pero no pasó el reconocimiento. Un chico zurdo, de uno contra uno, en banda derecha. Los jugadores que tenemos son diestros, y encajaba en todo lo que buscábamos. Ahora no es fácil encontrar ese perfil de jugador, pero sabemos las características de plantilla, lo que buscamos para los jugadores de banda y que estamos en tiempo. Luego nos queda un defensa más.

Hablando de nombres propios. ¿Lasha Odisharia es el jugador que les encaja?

No es fácil, son jugadores que tienen contrato en sus clubes. Nos ha pasado, que hemos estado dos meses con el tema de Sergio (Álvarez). No es fácil porque son buenos jugadores. Hay varios jugadores.

Otro de los que suenan para llegar es Mamadou Loum.

En su momento lo firmó el Alavés, pero no coincidí con él. Será buen jugador. Pero es lo mismo que la situación de Sergio u Odisharia, pertenecen a sus clubes.

¿Es un jugador que le gusta?

Hay muchos que me gustan, pero luego que se den las circunstancias para que vengan es distinto. Podemos hablar de un jugador que no va a venir, de Gabriel Pires.

¿Llegó a hablar con Gabriel?

Sí, porque tengo una relación buena con él, y sabemos que era muy complicado. Estamos hablando de jugadores de alto nivel.

¿Le quedó la espina de no convencerle?

No, porque llegas hasta lo que llegas. Haces el máximo esfuerzo, sabiendo quién eres. Le ilusionaba una barbaridad El Molinón, la gente, el proyecto… pero luego estamos en el fútbol profesional, con un club como el Sporting, ahora esas pretensiones son imposibles.

¿Otro jugador al que no se puede llegar es Sergio Álvarez?

Es que es del Eibar.

¿Es un tema muerto a día de hoy?

Sí, a no ser que ellos... pero hablar de jugadores que tienen contrato en otros clubes y no los quieren sacar, es muy difícil.

¿Habló también con Adrián Picas?

Con Adrián, creo que no. Pero lo conozco bien.

¿Le decepcionó su falta de ambición escogiendo al Mirandés?

No, no. Ambición la va a tener. Posibilidades de jugar más, entiende que las va a tener en Miranda. Está en un entorno que conoce, más familiar siendo él de Vitoria. Hablé de sacarlo de ese entorno. Es importante para saber mentalmente qué va a dar, pero respetar mucho la decisión de un chico que va en crecimiento y que va a tener exigencia.

Comenta lo de fichar un defensa. ¿Central o un lateral?

Quiero un jugador bueno. Firmar jugadores no es sencillo. Cuando estás hablando de un lateral izquierdo o un central zurdo, todo se complica más, porque no hay muchos. Y a nosotros, por cómo es Diego, nos da la posibilidad de dos opciones, pero lo más importante es que sea bueno.

¿Sigue viendo a Diego de lateral?

Yo sigo viendo que Diego siempre ha sido lateral y tiene condiciones. También puede ser un central zurdo, porque es un chico rápido para caer a los costados. Cuando confeccionamos la plantilla, vemos características y elegimos hacia dónde podemos ir.

¿Le habría gustado la continuidad de Cote?

Sí. Pero es lo mismo. Antes estábamos hablando de jugadores que tenían contratos en otros clubes y no depende de ti. Él, antes de venir yo aquí, anunció su retirada.

El club ha incorporado a Perrin y a Pablo Vázquez, ¿cómo como de importante era tener presencia física?

Más que presencia, que fueran buenos, para este club creíamos que nos iban a dar rendimiento. El tema de Pablo viene de hace tiempo, cuando deciden que no cuenta para el Dépor. Nico Maras tiene contrato con el Alavés y Róber Pier decide ir a México.

¿Le hubiera gustado la continuidad de Maras o de Róber Pier?

Conmigo tuvieron un buen rendimiento, pero no son nuestros. Esa es la diferencia. Dependen de otro club.

¿Le molesta la etiqueta de entrenador defensivo cuando los números ofensivos con el Sporting han sido buenos?

Y en Orihuela también, y en Alcoy también, y en Leganés también. Eso no va a cambiar.

¿Por qué?

Porque una vez que dicen que es así, ahí se queda. La gente se queda con eso en la cabeza.

¿Y le parece que la etiqueta se ajusta a su modelo de juego?

Creo que no, pero no voy a perder ni un segundo en rebatir esas historias. Me da igual.

La gente pide un delantero, pero parece que la prioridad es reforzar atrás.

No teníamos centrales. Vino Pablo y Lucas y estábamos más tranquilos. Ya teníamos laterales, con la posibilidad de que Diego pudiera hacer como tercer central. En el mediocentro nos pasaba lo mismo, solo estaba Martín. Nacho (Méndez) decide no quedarse, Doctor depende del Celta y Lander se va a Eibar. Con el fichaje de Álex (Corredera) estábamos más tranquilos. Ya teníamos equipo porque Dubasin, Queipo, Gaspar, Otero, Caicedo y César ya estaban. Ahora nos quedan esas tres piezas para competir.

¿Confía en Caicedo?

Sí, yo no lo he tenido. Sé de su primera temporada aquí. Suele pasar. Delantero, de fuera, unas expectativas grandes, internacional. Empieza en el Sporting on una pretemporada bastante buena. Luego sufre una lesión y le cuesta.

¿Cree que le puede sacar el potencial?

Mi obligación es esa. Desde el primer día sé que ese chico se va a quedar aquí con Juan Otero y el tema de Amadou, que yo lo vi y pienso que tiene cosas para estar en esta categoría. Ahora hay que trabajar mucho con ellos y vamos a intentar sacar el máximo.

Sobre Queipo fue muy contundente, cuenta con él.

Lo hablé con él y lo dije porque ya lo sabía desde el primer día. Todo el mundo que tenía contrato se iba a quedar aquí a no ser que alguno pidiera salir.

Y no es el caso.

A mí nadie me ha dicho nada y sobre todo el chaval en ningún momento me ha dicho que quiera salir. El nivel de exigencia para él en el día a día lo sabe. Intentaré ayudarle para que sea mejor que la temporada pasada.

¿Cómo está viendo la evolución de los jugadores del filial?

Estoy muy contento. El año pasado tuve en dinámica a Pierre y Kembo. Han dado un salto y cada vez son mejores. A Enol no lo tuve, pero está haciendo una gran pretemporada. Mancha no estaba, ahora ha venido y nos está dando cosas. Hemos ido alternando medios centros con Aarón y Borja. Estoy contento con ellos. Lo más importante que tiene esta gente es que sienten lo que es el Sporting.

¿Cree que puede tirar de ellos si tiene una plantilla corta?

No tengo ninguna duda. ◼

