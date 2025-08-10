El Sporting cierra la renovación de Amadou: estas son las cifras

El buen rendimiento de Amadou esta pretemporada unido al potencial que puede desarrollar el jugador ha generado que la dirección deportiva rojiblanca quiera que el senegalés sea un valor a futuro. El Sporting ha cerrado la renovación del delantero que esta campaña se ha incorporado a la dinámica del primer equipo.

Amadou firmará por tres temporadas, dos con opción a una más. Después de pasar dos años en el filial rojiblanco, Garitano apostó por el delantero para ser la tercera variante en la punta de ataque para esta temporada. La salida de Campuzano, abrió una opción para Amadou Condoul de hacerse un hueco en el primer equipo.

Y parece que lo está aprovechando. Esta pretemporada ya suma tres tantos, los mismos que Jordi Caicedo, para convertirse en el máximo goleador rojiblanco en estos encuentros amistosos.

“Estoy preparado. Por eso dejé mi país para esto. Esto es mi trabajo. Voy a a hacer todo lo posible para llegar lo más arriba posible. He tenido que trabajar muy duro. No tengo miedo. Confío en mi trabajo”, desvelaba esta semana en la visita institucional de la plantila a la Feria Internacional de Muestras, dejando prueba de las ganas que tiene el delantero por ser importante esta temporada.