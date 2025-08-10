El Sporting pasa por encima de un inofensivo Arenteiro (0-4)

Dubasin y Gelabert, Gelabert y Dubasin. 3,6 millones de euros es lo que ha costado al Sporting retener este año a dos jugadores llamados a liderar el equipo. Buena muestra de ello dieron en el penúltimo encuentro de pretemporada, el primero de los dos que disputan este domingo, contra el Arenteiro y que el Sporting resolvió con solvencia (0-4) en la primera parte. El mediapunta y el extremo formaron en ataque junto a Queipo y Otero, llamado a ser el tercer espada de la ofensiva rojiblanca. La portería volvió a ser para Yañez que guardó las espaldas de Kembo, Pablo Vázquez, Kevin y Pablo García. Ante la baja de Justin Smith y a falta de que llegue, al menos, una incorporación más en el centro del campo, Garitano optó por tirar del filial con Mbemba y Manu Rodríguez.

Arenteiro 0 4 Sporting 0-1, min. 23: Dubasin. 0-2, min. 29: Queipo. 0-3, min.68: Amadou. 0-4, min. 71: Amadou Alineación Arenteiro Alvin

Gorka, Cipriano, Diego Moreno, Alpha

Caio Lopes, Grillo, Babu, Markitos

Dani Romera, Dani CAMBIOS También jugaron: Brais, Jaume, Adilson, Ferreiro, Pablo Moya, Del Valle, Mingo, Jordan, Falcón y Llacer

26, 9 y 7 y 18

22, 14, 4 y 3



Alineación Sporting Yañez

Pablo Vázquez, Kembo, Kevin, Pablo García

Mbemba, Manu

Gelabert, Dubasin, Queipo

Otero. CAMBIOS Amadou por Manu, min. 61. Alberto Lago, asistido por Yago Dominguez e Iván Abel.

Pepe Barrera.

Las sensaciones del Sporting durante esta pretemporada estaban siendo un tanto agridulces. Sin duda, los encuentros veraniegos son para ir adquiriendo mecanismos y hacer poco caso al resultado, pero también es momento para generar ilusión en el aficionado y eso es lo que el sportinguismo sintió contra el Arenteiro después de una serie de resultados igualados y partidos con altibajos.

Gelabert y Dubasin se encargaron de romper esa monotonía. De la misma forma que acabó el curso pasado, el hijo de Juanmi dirigió todos los ataques del Sporting. No pasaban ni ocho minutos cuando Gelabert robó un balón en la frontal y con excesiva generosidad dejó para Dubasin que golpeó alto. El palentino tendría el gol en sus botas en un rechace que le cayó dentro del área tras una jugada en banda izquierda de Pablo García y Queipo. A la tercera fue la vencida. Dubasin arrancó desde banda derecha, como acostumbra, llevándose a su marcador hacia el medio. El suizo cedió para Gelabert que ante la salida del portero, se volvió sobre sí mismo para dejar a Duba a placer que puso el primer tanto en el marcador. A estos dos protagonistas se sumó Queipo en una nueva jugada que hizo las delicias de la grada. En la primera internada de Kevin Vázquez por el costado derecho, el lateral cedió dentro del área para Gelabert que volvió a combinar con Dubasin que, tacón incluido, dejó solo al mediapunta que no pudo ver portería. El rechace fue pescado por un Queipo que parece dispuesto a aprovechar sus minutos después de las palabras de Garitano señalando que cuenta con él.

El Sporting fue una constante en ataque durante toda la primera parte ante un Arenteiro que su mejor ocasión pasó por una peligrosa falta en la frontal que Dani Romera estrelló contra la barrera. Los de Garitano no bajaron el ritmo y el recital ofensivo continuó con otro ataque más al que le faltó el broche. Dos tacones de Duba y Otero dejaron solo a Queipo, que mandó desviado. Antes de que el árbitro pitara el final de la primera parte, Otero desaprovecharía un gran pase de Gelabert en una doble ocasión y Pablo Vázquez avisaría de su potencial aéreo en un remate de cabeza.

Amadou aprovecha sus minutos con un doblete

El paso por vestuarios calmó el ímpetu de un Sporting que mantendría el mismo once. No lo haría el Arenteiro que fue un continuo carrusel de cambios en la segunda parte, algo que les acabó pasando factura. Queipo estuvo a punto de sumar el segundo en su cuenta particular tras estrellar en el palo un remate de volea. También dejaría un balón a Pablo García que no llegó por pocos metros. Garitano solo realizó un cambio en el partido, Amadou por Manu, con lo que pasó del 4-2-3-1 habitual a un 4-4-2 en el que la movilidad entre los de arriba terminó por desmontar la defensa gallega.

Un robo de balón de Dubasin terminó en botas de Amadou que la metió sin complicaciones en la red. Poco después, el delantero volvió a demostrar su instinto de área con un buen remate a pase raso de Queipo. El Sporting seguiría intentándolo ante un Arenteiro inferior al que los cambios y la defensa avanzada que planteó su técnico terminaron por hundirles en el partido.