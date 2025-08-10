El Sporting ultima la incorporación del centrocampista Mamadou Loum

Después del culebrón Sergio y de buscar otros nombres en el mercado, parece que la directiva del Sporting ha puesto su foco en Mamadou Loum. La operación que adelantó LA NUEVA ESPAÑA ha entrado en una nueva fase y las negociaciones han avanzado en buen término para ambas partes, siendo la incorporación del centrocampista una cuestión de días si no se tuercen los últimos detalles de la operación

Precisamente, el centrocampista no ha estado convocado en el primer compromiso liguero de su equipo, el Arouca de Portugal. Loum estaría en conversaciones con ambos clubes para apalabrar su salida rumbo a Gijón.

Con esta incorporación en la medular y después de las palabras de David Guerra, primero, y Asier Garitano, después, en las que aseguraban que faltan tres incorporaciones para cerrar la plantilla, un mediocentro, un defensa y un atacante; el Sporting cerraría una de sus parcelas del campo.

Mamadou Loum cuenta con pasado en España después de que militase en la temporada 2021/22 en el Alavés. Con los babazorros disputó 32 partidos en Primera División, siendo titular en 26 de ellos. También anotó dos tantos. Tras dejar buen recuerdo en la afición vitoriana, pero no lograr la salvación, Loum puso rumbo al Reading de Championship (Segunda División de Inglaterra). La temporada siguiente jugó en el Al-Raed de Arabia Saudí antes de incorporarse la pasada temporada al Arouca portugués.