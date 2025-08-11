Garitano concede a la plantilla dos días de descanso a una semana del debut

Tras ganar ayer en Ribadeo el I Torneo de Fútbol Grupo Breogán, con victorias ante el Arenteiro (4-0) y ante el Racing de Ferrol (3-0), Asier Garitano concedió dos días libres a sus jugadores. El técnico guipuzcoano fijó el siguiente entrenamiento para el miércoles a las 17:15 en Mareo a puertas abiertas.

En esas sesión, donde los aficionados rojiblancos que así lo deseen podrán acudir a dar ánimos a los de Garitano, el equipo comenzará a preparar el primer partido de liga. El lunes 18, a las 19:00 horas y en El Molinón, el Sporting se estrenará en la competición ante el Córdoba.

Para ese entrenamiento, salvo sorpresa de última hora, Asier Garitano podrá contar con todos sus efectivos. Justin Smith, con un problema muscular, y Gaspar Campos, con una contusión, no formaron parte de la expedición que jugó ayer en Ribadeo. Sin embargo, sí se espera que se incorporen a la sesión del miércoles, con el objetivo de poder llegar al partido del lunes.

Mamadou Loum, a un paso

Quien también podría estar en el entrenamiento del miércoles es Mamadou Loum, centrocampista senegalés. El actual jugador del Arouca portugués no disputó ningún minuto en el estreno liguero de su equipo ante el AVS Futebol, con victoria por 3-1, aunque sí estuvo en el banquillo con sus actuales compañeros.

Esta incorporación, cuyas negociaciones avanzaron este fin de semana a buen puerto, cumpliría con una de las tres exigencias de Garitano, la de traer un mediocentro, ante la imposibilidad de fichar al exsportinguista Sergio Álvarez.