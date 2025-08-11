La renovación de Amadou será este martes y al final solo firma una temporada

Es la revelación de la pretemporada del Sporting de Gijón, y con cuatro goles es el pichichi del equipo junto con Jordy Caicedo. Amadou Coundoul firma este martes su renovación con el club rojiblanco en las instalaciones de Mareo, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Esta misma semana será oficial el acuerdo. Finalmente, Amadou renueva por una temporada (2026).

El club rojiblanco ejecuta de esta manera la renovación automática que recogía el contrato del delantero. Pero hay una letra pequeña: el club se guarda la opción de renovar su contrato dos campañas más antes de la extinción del mismo. Es decir, el acuerdo de momento compromete a las partes hasta 2026, pero puede llegar hasta 2028. De ahí esos tres años que se han hablado en las conversaciones.

En enero sería agente libre, si el club no ejecuta la renovación antes. Amadou, de 23 años, tendrá ahora unos meses clave para definir su futuro en el club gijonés y para mejorar su status en la plantilla o incluso generarse nuevas opciones en el mercado. Su pretemporada es notable, ganándose un espacio para Asier Garitano.

El delantero senegalés pasa a ser ya jugador de pleno derecho de la primera plantilla. Tendrá dorsal del primer equipo. Y competirá por un puesto en la delantera con Juan Otero y Jordy Caicedo.