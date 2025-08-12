Garitano se lo piensa: Muchas certezas y alguna duda para el inicio liguero

"No lo he pensado, la verdad, pero creo que sí". Esta fue la respuesta de Asier Garitano el domingo, en Ribadeo, cuando fue le preguntaron si tenía claro el once para el estreno liguero. Toda una declaración de intenciones por parte del técnico guipuzcoano, que, pese a haber contado con todos sus efectivos a lo largo de la pretemporada, ha mostrado cuáles son sus hombres de confianza y dónde puede haber alguna duda.

La portería es el primer puesto donde no hay discusión. Rubén Yáñez, nombrado primer capitán para esta temporada, tal y como avanzó en exclusiva este periódico hace unas semanas, será un año más el guardián de la portería de El Molinón. Tampoco parece haber dudas con Diego Sánchez, que se sitúa por delante de Pablo García como lateral izquierdo. Desde su llegada en abril, Garitano desplazó a Diego a la banda, pese a que su mejor rendimiento lo había logrado como central. En ese puesto, Perrin apunta a ser un fijo. La instantánea adaptación que ha tenido en el club, sumado a su gran rendimiento en pretemporada, han hecho que el defensa francés tenga todas las papeletas para hacerse con un hueco en el once.

El otro central es una de las primeras incógnitas. Ahí, Garitano deberá escoger entre Pablo Vázquez y Eric Curbelo. En principio, Vázquez está un paso por delante del central canario, que no estuvo disponible para el técnico rojiblanco por lesión hasta las tres últimas jornadas de la temporada pasada. Ahora, recuperado, ha formado parte del grupo con total normalidad y deberá pelear la titularidad.

Para completar la parcela defensiva, Guille Rosas y Kevin Vázquez pugnarán por el puesto de lateral derecho. Cuando llegó Garitano, que debutó en el partido de Elda, donde el Sporting logró una victoria clave para la posterior permanencia, el vasco contó con Kevin, buscando un lateral de perfil más defensivo para hacer fuerte al equipo desde atrás. Así fue durante las tres siguientes jornadas, pero luego Guille Rosas fue el elegido en el once para los últimos cuatro partidos, con un gran rendimiento.

Donde no hay debate es en uno de los puestos del doble pivote. Álex Corredera, hombre de confianza de Garitano, será un fijo en el once. Su pretemporada ha sido una más que notable presentación del jugador que es, siempre dando sentido a cada una de sus acciones. En su acompañante sí hay dudas. Nacho Martín y Justin Smith, dos estilos de centrocampista diferentes, pelearán por el puesto restante. Ante el Córdoba, en el debut liguero, el canterano rojiblanco tiene más posibilidades de ser titular, ya que el canadiense lleva unos días apartado del grupo por un problema muscular. Sin embargo, se espera que mañana se reincorpore a los entrenamientos. Ahí también entrará en juego Mamadou Loum, cuyo fichaje adelantó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA y que podría ser anunciado durante las próximas horas.

A la falta del ansiado extremo derecho, las cuatro posiciones de atacante apuntan a ser prácticamente intocables. Gaspar, con una contusión, no pudo estar en los tres últimos amistosos, pero se espera que llegue al encuentro del lunes. De lo contrario, Dani Queipo será quien actúe de extremo izquierdo, tras una más que notable temporada y reafirmado por Garitano en alguna ocasión.

Jonathan Dubasin y César Gelabert, las grandes apuestas del verano y que han condicionado toda la planificación deportiva de la temporada, serán los dueños de la banda derecha y la mediapunta. Son dos de los grandes ídolos de la afición y en Ribadeo demostraron lo bien que se entienden dentro del campo.

Amadou firma hoy

Y arriba, salvo sorpresa, Juan Otero será el delantero referencia del equipo. El atacante cafetero, sin embargo, no podrá descuidarse, ya que el verano de Jordy Caicedo y sobre todo de Amadou –que firmará hoy su renovación con el Sporting hasta 2026, con posibilidad de prorrogar su contrato por dos año más– han hecho entrever que el Sporting tal vez tenga más dinamita ofensiva de lo que parecía a principios de julio.

En conclusión, un posible once para el debut del próximo lunes 18 ante el Córdoba (19:00 horas, El Molinón) podría ser el conformado por Yáñez; Diego Sánchez, Perrin, Pablo Vázquez y Guille Rosas; Nacho Martín y Álex Corredera; Gaspar, Gelabert y Dubasín; Juan Otero. Se desvelará entonces el plan de Garitano.