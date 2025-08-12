El Sporting ata a su goleador del filiar con contrato profesional hasta 2026
Amadou Matar, autor de 18 goles la pasada temporada en el Atlético, se incorpora al primer equipo con opción de prolongar su vínculo tres años más
Amadou Matar Coundoul seguirá vistiendo de rojiblanco. El delantero senegalés ha firmado su contrato con el Sporting, que le vinculará al club hasta 2026, con la posibilidad de ampliarlo tres campañas más.
Llegado a Mareo en el curso 2024/25 para reforzar al Sporting Atlético, Amadou dejó su sello en su primera temporada: 36 partidos y 18 goles que le han abierto las puertas del primer equipo. Durante la pretemporada 2025/26 ha trabajado bajo las órdenes de Asier Garitano, ganándose un sitio en la plantilla para este nuevo curso.
El atacante senegalés atraviesa un momento dulce: cuatro goles en apenas una semana, confirmando las expectativas puestas en su proyección.
Desde el club se destaca su crecimiento y capacidad goleadora, claves para que forme parte del proyecto sportinguista. La entidad rojiblanca confía en que el atacante siga ampliando sus registros y cosechando éxitos en El Molinón.
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
- Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
- Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares