El Sporting ata a su goleador del filiar con contrato profesional hasta 2026

Amadou Matar Coundoul seguirá vistiendo de rojiblanco. El delantero senegalés ha firmado su contrato con el Sporting, que le vinculará al club hasta 2026, con la posibilidad de ampliarlo tres campañas más.

Llegado a Mareo en el curso 2024/25 para reforzar al Sporting Atlético, Amadou dejó su sello en su primera temporada: 36 partidos y 18 goles que le han abierto las puertas del primer equipo. Durante la pretemporada 2025/26 ha trabajado bajo las órdenes de Asier Garitano, ganándose un sitio en la plantilla para este nuevo curso.

El atacante senegalés atraviesa un momento dulce: cuatro goles en apenas una semana, confirmando las expectativas puestas en su proyección.

Desde el club se destaca su crecimiento y capacidad goleadora, claves para que forme parte del proyecto sportinguista. La entidad rojiblanca confía en que el atacante siga ampliando sus registros y cosechando éxitos en El Molinón.