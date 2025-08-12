El último fichaje del Sporting ya está en Gijón: Loum, listo para sumarse (a falta de reconocimiento)

Mamadou Loum ya pisa suelo gijonés. El centrocampista senegalés ha viajado a Asturias para someterse al reconocimiento médico previo a su fichaje por el Real Sporting de Gijón, un movimiento que busca reforzar la medular rojiblanca desde el arranque liguero.

El futbolista podría ejercitarse entrenar ya mañana en el entrenamiento a puertas abiertas bajo las órdenes de Asier Garitano con la vista puesta en el partido ante el Córdoba, el próximo lunes en El Molinón –Enrique Castro ‘Quini’.

Se trata de una operación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, y con la que el Sporting cumple su objetivo de reforzar la medular.Aunque militaba ahora en el Arouca portugués, el senegalés Mamadou Loum tiene experiencia en La Liga de su paso por el Alavés. Tien de 28 años y es un perfil físico, para aportar músculo al centro del campo.

Loum no disputó el primer compromiso liguero de su equipo en la competición doméstica de Portugal. Lo hizo por decisión del Arouca, que estaba ya en conversaciones con el Sporting. Una negociación que ha llegado a buen puerto, por lo que Loum estará listo para sumarse a la disciplina de Asier Garitano una vez pase el reconocimiento médico.