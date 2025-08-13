Amadou, un año más de contrato con el Sporting

El Sporting ha blindado a una de las grandes apariciones del verano. Amadou Matar Coundoul firmó ayer su renovación con el primer equipo rojiblanco por una temporada más, hasta junio de 2026, con opción de ampliar 3 años más en una operación que confirma la apuesta del club por un delantero que ha pasado de goleador del filial a ganarse un hueco en los planes de Asier Garitano.

Llegado a Mareo en el curso 2024/25 para reforzar al Sporting Atlético, procedente del Llanera, el ariete senegalés dejó su sello en su primera campaña: 36 partidos y 18 goles que no pasaron desapercibidos. Su irrupción ha sido meteórica. Garitano le incluyó en la pretemporada del primer equipo y Amadou respondió con goles: cuatro en apenas una semana.

La dirección deportiva ya había encarrilado su continuidad la semana pasada, para un acuerdo por tres temporadas. Finalmente, el club ha optado por ampliar de momento un año más su anterior contrato profesional. El movimiento busca asegurar a un futbolista con proyección y margen de mejora, mientras se le sigue dando recorrido en Segunda.

Su confianza y ambición han sido constantes en las últimas semanas. "Dejé mi país para llegar lo más arriba posible. No tengo miedo", expresó durante la visita institucional a la Feria Muestras, subrayando su voluntad de hacerse un hueco en el fútbol profesional.

Miguel López-Cedrón, presidente del Llanera y el hombre que le fichó cuando estaba en segunda juvenil, ya advertía que "la gente no ha visto ni la mitad de lo que puede hacer Amadou". En Mareo han tomado nota. Su fichaje costó 10.000 euros más una serie de amistosos que ya han reportado cerca de 20.000 euros al club asturiano, que además se reservó un porcentaje de un futuro traspaso.

Para Cedrón, si el Sporting le da minutos y confianza, "puede tener un delantero para el fútbol profesional". Garitano, de momento, le ha abierto la puerta del vestuario del primer equipo. Ahora, con la renovación firmada, Amadou afronta el reto de demostrar que su verano no ha sido una simple racha, sino el primer paso hacia un papel protagonista en El Molinón.