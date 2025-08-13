Entrenamiento de puertas abiertas en Mareo hoy y mañana
Puertas abiertas en Mareo para acercar al Sporting a su afición. El Sporting volverá a abrir las puertas de Mareo para que los seguidores puedan presenciar el trabajo del primer equipo. Hoy, desde las 17:15 horas, y mañana, a las 10:45, los entrenamientos serán accesibles al público, continuando así con la dinámica impulsada por Asier Garitano, que ya suma quince sesiones abiertas desde su llegada. La cita de esta tarde ofrecerá además la oportunidad de ver de cerca a Mamadou Loum, una de las incorporaciones del verano, en sus primeros pasos con el grupo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
- Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava