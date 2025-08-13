Entrenamiento de puertas abiertas en Mareo hoy y mañana

Puertas abiertas en Mareo para acercar al Sporting a su afición. El Sporting volverá a abrir las puertas de Mareo para que los seguidores puedan presenciar el trabajo del primer equipo. Hoy, desde las 17:15 horas, y mañana, a las 10:45, los entrenamientos serán accesibles al público, continuando así con la dinámica impulsada por Asier Garitano, que ya suma quince sesiones abiertas desde su llegada. La cita de esta tarde ofrecerá además la oportunidad de ver de cerca a Mamadou Loum, una de las incorporaciones del verano, en sus primeros pasos con el grupo.