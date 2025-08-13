Garitano amplía su librillo: estos son los esquemas del entrenador rojiblanco

De puertas hacía fuera, Asier Garitano, entrenador del Sporting, ha demostrado ser un hombre tranquilo y con las ideas claras. Un míster de los de antaño. Su serenidad fue clave cuando aterrizó en Gijón, cuando el Sporting, ese fin de semana, se enfrentaba al Eldense a domicilio en un partido vital para la permanencia. "Venía a dar tranquilidad, aunque al final me la han dado ellos a mí", desveló en su primera rueda de prensa.

Esta pretemporada, Garitano ha apostado por la continuidad en su metodología, decisión que se ha visto trasladada al terreno de juego y al sistema de juego. El 1-4-2-3-1 utilizado en su llegada es el esquema que ha vuelto a usar, aunque luego, en función del partido, podrá utilizar diferentes perfiles de futbolista.

La idea de juego de Garitano coincide y pasa por corregir la gran carencia del equipo la temporada pasada: el rendimiento defensivo. La realidad se encuentra en los datos: al Sporting no le faltó gol el curso pasado. De hecho, tuvo su temporada más goleadora desde la 2017/2018, con 57 tantos. El problema radicó en el número de goles en contra, 54, siendo el undécimo equipo que más tantos encajó.

Hacerse fuerte desde atrás es el gran reto, y a partir de aquí se pueden extraer varias conclusiones sobre los jugadores a utilizar. En defensa, hay dos perfiles de lateral por cada banda: Diego Sánchez y Kevin Vázquez, defensivos; Pablo García y Guille Rosas, ofensivos. En la posición de central, hay dos jugadores fuertes en el área — Perrin y Pablo Vázquez— y otro que destaca en la defensa a campo abierto —Curbelo—. También entraría en ese perfil Diego Sánchez, aunque para Garitano, ahora mismo, el canterano es lateral.

En el centro del campo, prácticamente nuevo respecto a la temporada pasada, hay dos jugadores más creativos —Corredera y Nacho Martín— y un "box to box" —Justin Smith—. Además, con el fichaje de Mamadou Loum, Garitano contará a partir de hoy con un pivote defensivo, a la espera de que Jesús Bernal regrese a la competición para la segunda vuelta.

Uno de los perfiles de jugador más difíciles de reemplazar en toda la plantilla es César Gelabert. Las características del mediapunta palentino, que pudo plasmar en el terreno de juego en la recta final de la temporada pasada, le convierten en una pieza clave del esquema de Garitano. Su conducción, visión de juego, último pase y llegada solo podría replicarlos Álex Corredera, quien a lo largo de su carrera ha jugado en esa posición, aunque él mismo, en su presentación, confesó estar más cómodo actuando desde la base de la jugada.

El ataque, más claro

Arriba, Dubasin es otro intocable. El gran generador de juego ofensivo con Gelabert. Y en banda izquierda, Gaspar y Queipo comparten características similares, aunque el primero ha demostrado tener más capacidad goleadora.

Como referencia ofensiva, Otero apunta a ser de nuevo el goleador. Amadou es quién más se asemeja al cafetero, en términos de zancada y velocidad, mientras que Caicedo es un delantero más físico y de área. Aunque no se descarta que, en algunos partidos o momentos, Garitano apueste por una doble punta.

En pretemporada, fueron varios los momentos en los que Amadou y Caicedo actuaron de delanteros en una 1-4-4-2. Aunque no fue el único esquema utilizado, ya que, por ejemplo, ante el Racing de Ferrol, acabó con defensa de cinco. "El equipo te da esas posibilidades por las características de jugadores. Iremos jugando dependiendo un poco de todo, de cómo van las cosas, rivales, veremos a ver, pero lo importante es tener la posibilidad de hacerlo", declaró tras el triangular en Galicia. El lunes, en el debut ante el Córdoba, todo apunta a que el 1-4-2-3-1 se impondrá como el esquema elegido por Asier Garitano. A partir de las 19:00 horas, el balón volverá a rodar en El Molinón un año más.