Mamadou Loum, dos temporadas de rojiblanco
El centrocampista, internacional con Senegal y procedente del Arouca, llega como el ansiado centrocampista de Garitano y a tiempo para el inicio de la campaña
El Sporting ya cuenta oficialmente con Mamadou Loum. El senegalés de 28 años firmó ayer su contrato con el club gijonés por 2 temporadas y superó con éxito el reconocimiento médico. Está previsto que hoy se entrene por primera vez a las órdenes de Asier Garitano.
Loum se ajusta al rol que buscaba el conjunto gijonés en el mercado: un jugador capaz de desenvolverse como ‘6’ y centrado en labores defensivas, una demarcación en la que el Sporting andaba corto de efectivos. Su llegada pone fin a una operación que comenzó a gestarse hace algunos días, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en exclusiva el pasado 8 de agosto. Garitano le consideraba clave para reforzar la medular. Pocos días después, las negociaciones ya estaban en su recta final y el futbolista no jugó el primer partido de Liga de su equipo, un síntoma claro de que su salida era inminente.
Internacional con Senegal, Loum fue campeón de la Copa áfrica en 2021. También suma títulos en Portugal: con el Oporto conquistó en 2020 la Liga y la Copa de Portugal. En España pasó por el Alavés en la temporada 2021/22, en la que disputó 32 partidos en Primera División, 26 como titular, y marcó dos goles. Posteriormente jugó en el Reading inglés y en el Al-Raed saudí antes de fichar por el Arouca.
Su incorporación cubre una de las tres posiciones que Garitano señaló como pendientes: mediocentro, defensa y atacante. El club , ahora, continúa trabajando en la llegada de un central, a poder ser zurdo, así como un extremo derecho que pueda jugar a cambiar a pierna cambiada. El senegalés, un perfil físico y de recorrido, inicia hoy su adaptación antes del debut liguero del próximo 18 de agosto.
El club ha rendido un emotivo homenaje a Isaac del Rivero, creador del cómic del Sporting fallecido la pasada semana. En el vídeo de anuncio del fichaje de Loum, aparecen sus hijas dibujando al nuevo jugador rojiblanco, un guiño cargado de sentimiento hacia su legado.
