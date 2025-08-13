El Sporting sondea el fichaje de Daniel Luna, centrocampista del Mallorca
Daniel Luna, mediapunta colombiano de 22 años, figura entre los nombres que la dirección deportiva del Sporting maneja para reforzar la segunda línea ofensiva. Zurdo y con capacidad para adaptarse a las dos bandas, el jugador ofrecería un perfil complementario a las piezas actuales de Asier Garitano.
Formado en el Deportivo Cali, Luna llegó al Mallorca en 2023 tras un traspaso cercano al millón de euros. Desde entonces ha tenido un papel secundario en el equipo balear, con cesiones al Mirandés y al Cartagena. En la segunda vuelta del pasado curso, con el conjunto murciano, disputó 17 partidos y anotó tres goles. Su contrato expira en 2027, pero el club valora una nueva cesión y el futbolista no descarta buscar minutos lejos de la isla.
Internacional sub-20 con Colombia en 23 ocasiones, ha firmado tres tantos y dos asistencias, una de ellas frente a Italia en los cuartos de final del Mundial de la categoría. En competiciones internacionales de clubes, acumula tres partidos en la Copa Libertadores y uno en la Copa Sudamericana.
Desde Mareo se analizan otras cinco o seis opciones para esa demarcación antes de tomar una decisión definitiva.
