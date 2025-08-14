El canterano Jorge Montes se marcha traspasado al Getafe

El Sporting y el Getafe han cerrado un acuerdo para el traspaso de Jorge Montes, integrante del Sporting Atlético en las últimas temporadas. El joven futbolista pondrá rumbo al conjunto madrileño para continuar con su proyección deportiva. Desde la entidad rojiblanca se le agradece su compromiso y dedicación, y se le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, tanto en el plano profesional como personal.