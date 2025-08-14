El canterano Jorge Montes se marcha traspasado al Getafe
El Sporting y el Getafe han cerrado un acuerdo para el traspaso de Jorge Montes, integrante del Sporting Atlético en las últimas temporadas. El joven futbolista pondrá rumbo al conjunto madrileño para continuar con su proyección deportiva. Desde la entidad rojiblanca se le agradece su compromiso y dedicación, y se le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, tanto en el plano profesional como personal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- Ni un café se le escapará al Fisco: hacienda controlará todas las facturas emitidas con el sistema electrónico 'Verifactu
- ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- El viento vuelve a complicar el fuego en Cangas del Narcea y piden ayuda a la UME: acecha pueblos y al santuario del Acebo, donde hasta el cura combate las llamas a pecho descubierto
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Muer a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera