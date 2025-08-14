El Ceuta acelera la reforma del Alfonso Murube
Los operarios encargados en la reforma del estadio de la AD Ceuta, rival del Sporting en la jornada 2, ya han empezado a colocar el césped del Estadio Alfonso Murube. Salvo sorpresa, el encuentro podrá finalmente disputarse sin problema en el estadio ceutí, después de las dudas por el ritmo de las obras.
