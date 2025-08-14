El Ceuta acelera la reforma del Alfonso Murube

Operarios trabajan en la colocación del césped del Alfonso Murube. | FARO DE CEUTA

Operarios trabajan en la colocación del césped del Alfonso Murube.

Los operarios encargados en la reforma del estadio de la AD Ceuta, rival del Sporting en la jornada 2, ya han empezado a colocar el césped del Estadio Alfonso Murube. Salvo sorpresa, el encuentro podrá finalmente disputarse sin problema en el estadio ceutí, después de las dudas por el ritmo de las obras.

