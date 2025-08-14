Solo doce jugadores inscritos a falta de cuatro días para el primer partido de Liga
El Sporting aún no se ha puesto manos a la obra con la inscripción de gran parte de los jugadores de la primera plantilla. En estos momentos, el club rojiblanco tan solo tiene registrados a 12 futbolistas en la plataforma de La Liga, aquellos con contrato en vigor la temporada pasada y que continúan en la entidad esta campaña. Los jugadores inscritos hasta ahora son Rubén Yáñez, Christian Joel, Guille Rosas, Pablo García, Diego Sánchez, Kevin Vázquez, Eric Curbelo, Nacho Martín, Jesús Bernal, Gaspar Campos, Dani Queipo y Juan Otero. Por tanto, ninguno de los fichajes están registrados ahora mismo, aunque no es una cuestión que preocupe en las oficinas de Mareo, ya que estas gestiones se suelen realizar en los días más próximos al primer partido. Salvo sorpresa mayúscula, Jonathan Dubasin, Álex Corredera, César Gelabert, Lucas Perrin, Jordy Caicedo, Pablo Vázquez, Justin Smith y Mamadoum Loum, los fichajes rojiblancos, estarán a disposición de Asier Garitano para el debut liguero ante el Córdoba el próximo lunes 18 en El Molinón 19 horas.
