Dos equipos se interesan por la cesión de Oyón en las últimas horas
El rojiblanco se ejercita con el Sporting Atlético mientras se concreta su salida
Álex Oyón se ha quedado fuera de los planes de Asier Garitano y el club y el jugador estudian una cesión para que continúe con su evolución lejos de Mareo. Dos equipos se han interesado en las últimas horas para hacerse con los servicios del futbolista a préstamo. Son los casos de Ourense y Arenas de Getxo.
Tanto el Orense como el Arenas han mostrado interés en conocer la situación de Álex Oyón una vez que tanto el futbolista como el Sporting tienen claro que no puede pasar un año más en blanco en el primer equipo. De hecho, a la espera de aclarar su futuro, el jugador se está ejercitando con el Sporting Atlético, tras iniciar la pretemporada con el primer equipo. El interés de todas las partes es encontrar la mejor situación y que no se dilate en el tiempo.
