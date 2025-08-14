Loum se estrena en Mareo con la ausencia de Gaspar y Justin Smith: así fue el recibimiento de la afición al Sporting

Loum bajó al campo 4 de Mareo junto a Amadou: la tierra —en este caso, la nacionalidad senegalesa— une. Caminaban mano a mano, conversando, y la imagen fue un pequeño spoiler de la probabilidad de que formen una dupla sólida en el equipo. Por el contrario, la ausencia de Álex Oyón llamó la atención, ayer ya no formó parte del entrenamiento del primer equipo por lo que Garitano ha dejado de contar para la primera plantilla.

El debut de Mamadou Loum como sportinguista fue un baño de masas, "para que sepa lo que es la Mareona", decía Borja Argüelles, aficionado que se encontraba alrededor del campo. El entrenamiento, que además era jornada de puertas abiertas, convirtió el campo cuatro en la expresión de la ilusión rojiblanca: al acabar la sesión no faltó la invasión de aficionados, los más pequeños —y los no tan pequeños— llegaran hasta los jugadores en cuestión de segundos. Hubo imágenes de auténtica devoción: alguno despistado preguntó "¿este no es Amadou?" y otra voz, más rápida, corrigió entre risas: "No mamá, es Caicedo".

En lo estrictamente deportivo, la sesión sirvió para ver a Loum adaptándose con naturalidad a los ejercicios físicos y a las rutinas con balón. Trabajó con normalidad, participando en rondos y en los distintos ejercicios propuestos por el cuerpo técnico; la sensación es la de un jugador con un perfil completo: que ayuda en defensa pero que también se defiende con el balón.

Una ausencia que tampoco llamó la atención, debido a sus lesiones, fue la de Gaspar, a la que se sumó la de Justin Smith, factor que invita a pensar en la alta probabilidad de que ambos no jueguen el partido del próximo lunes frente al Córdoba en El Molinón.

Los jugadores del filial Enol, Manu y Mancha trabajaron ayer con el primer equipo, una muestra clara de que repetirán el mismo camino que tuvo Amadou la temporada pasada: plantilla del filial pero con presencia y continuidad en la dinámica de los mayores. Ese puente entre filiales y primer equipo volvió a notarse en el entrenamiento.

En la grada y en los aledaños, la afición respiraba optimismo contenido. Raúl Fernández, socio de toda la vida, decía que la incorporación de Loum da "otro ancla en el centro del campo, alguien que pone músculo". Marta Sainz, que vino con su hijo para que viera a los nuevos, añadía que "a mí me está gestante el equipo, tengo ilusión, hay mucha gente joven y me parece bien que apuesten por los filiales", comentaba. Santi Bouzas, solo pedía una cosa: "Necesito que ganemos el primer partido en casa".

Con la plantilla todavía por ultimar, lo que dejó el entrenamiento fue una sensación de preparación: los jugadores, entre circuitos físicos y trabajos tácticos, fueron calentando motores para el estreno liguero. Se percibió ritmo de pretemporada avanzada, pero también la necesidad de cerrar piezas para dar forma definitiva a una idea de juego que ayer sobre el campo cuatro, empiezo a dibujarse.

En resumen: presentación multitudinaria de Loum, convivencia prometedora con Amadou, jóvenes ganando peso en la dinámica, y señales claras sobre ausencias y descartes que condicionarán la lista contra el Córdoba en El Molinón.