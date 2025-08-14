Marcelino García Toral: "Soy sportinguista, pero quiero dejar claro que no soy anti oviedista"

Criado en el Sporting y embalado, una vez más, con el Villarreal, al que ha devuelto a la Liga de Campeones. El asturiano Marcelino García Toral retoma la Liga enfrentándose al Oviedo en el regreso azul a Primera División. Al entrenador del submarino se le preguntó en la previa sobre si vivirá el partido como un derbi particular. Destacó que el Oviedo lleva una trayectoria muy buena y advirtió de la capacidad de sorpresa de los equipos recién llegados a la categoría. También habló el de Careñes de su especial relación con Santi Cazorla y quiso subrayar que "soy sportinguista, pero quiero dejar claro que no soy anti oviedista".

"Esperamos a un equipo que viene de una trayectoria buenísima. Desde que llego Paunovic ha confirmado grandes resultados, ascendiendo incluso. Si están aquí es por que se lo han ganado y les doy mi enhorabuena", apuntó en una rueda de prensa previa.

"Todos los equipos de la categoría, como por ejemplo cuando vine con el Recre, sorprenden al rival, para ellos debemos respetar al máximo su entidad, pero teniendo en cuenta de que nos pueden someter o ganar. Es un equipo solidario que ofrece distintas zonas de presión, ataca por bandas, tiene dos puntas rematadores", añadió.

Marcelino habló también de Santi Cazorla, la veterana referencia del Oviedo. "Para mí es un jugador especial. Tenemos muy buena relación personal. Convivimos en el Recre. Es uno de los mejores jugadores que he entrenado. Siempre le deseo y le desearé todo lo mejor", destacó.

"Espero que no haga lo mismo que cuando vinimos con el Recre aquí, que ganamos 0-1 y el marcó el gol. Y era 2º jornada de liga con un recién ascendido, hay ciertos paralelismos. Lo considero un amigo y me siento orgulloso de convivir con él", apuntó.

El técnico 'groguet' descartó que su pasado en el Sporting pueda influir en el encuentro. "No influye de ninguna manera. En el Sporting entré con 5 años y salí con 13 y después volví, por lo que para mí supone mucho. Pero el hecho de jugar contra el Oviedo para mí es como cualquier otro rival", afirmó.

Marcelino auguró que será "un partido difícil" y dijo que intentarán "ganar para empezar bien y darle una alegría a la gente".

"Las tres competiciones nos van a exigir muchísimo y queremos ofrecer nuestra mejor versión en todas y que la afición esté contenta", explicó.

El entrenador se mostró satisfecho con la pretemporada."El principal problema han sido las lesiones, por lo demás ha sido buenísima, con grandes rivales, compitiendo de tú a tú con todos ellos. Hemos jugado con campeones de varias ligas y en algunos momentos hemos sido superiores. Doy gracias al club por preparar esta pretemporada tan completa", señaló.

"Ahora vamos con lo que tenemos, creo que tenemos capacidad para ganar y la clave será la precisión de acierto en las áreas. Por ejemplo, el otro día perdimos por no estar bien en las áreas, pero el nivel competitivo fue muy bueno", apuntó en referencia al choque ante el Aston Villa.

"Espero máxima dificultad por el rival y será determinante el rendimiento en las áreas. Trataremos de que el rival nos genere lo menos posible y tener el acierto completo para ganar", destacó.

Marcelino admitió que las bajas por lesión de Logan Costa y Willy Kambwala son un inconveniente pero dijo que encontrarán soluciones. "Tenemos opciones. Ahora estamos justos en el centro de la defensa. Pero la ventaja es que tenemos cuatro jugadores que son polivalentes, que pueden jugar como central y como lateral derecho", señaló.

Respecto a Mouriño dijo que querían un jugador de ese perfil. "Se ha adaptado muy rápido y bien y creemos que puede ofrecernos un gran rendimiento. Al igual que Pau (Navarro), Juan (Foyth) o incluso Tajon (Buchanan) dándonos esa variante más ofensiva por la derecha", concluyó.