Los dos nombres protagonistas del día en el Sporting (y a las puertas de empezar la liga)
El conjunto rojiblanco continúa con la preparación del partido ante el Córdoba ante decenas de aficionados
El Sporting avanza en la preparación del partido ante el Córdoba. El conjunto rojiblanco se estrenará en Liga en El Molinón, este lunes, a las 19.00 horas. Asier Garitano dirigió una sesión abierta al público, ante decenas de aficionados, y con novedades. El entrenador rojiblanco recuperó a Gaspar y Justin Smith, ausentes en el inicio de la semana. Siguiendo un plan específico continúa Jesús Bernal.
Mamadou Loum, última incorporación del Sporting, sumó su segundo día de rojiblanco dando muestra de su poderío físico. El que sigue al margen del grupo es Álex Oyón, a quien se le busca una salida en este mercado veraniego después de una temporada prácticamente en blanco. Los jugadores del filial Manu Rodríguez, Enol Prendes, Joshua Mancha y Mbemba continúan en dinámica del primer equipo.
La jornada contó con la presencia de David Guerra, presidente ejecutivo, e Israel Villaseñor, director de gestión deportiva, que se mostraron atentos a la evolución del trabajo del equipo.
