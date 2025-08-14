El Sporting se fija en Luna

Puede ser la última pieza del ataque que desea Asier Garitano. El Sporting ha preguntado en las últimas horas por la cesión del atacante colombiano Daniel Luna, jugador de 22 años del Mallorca y que conoce la Segunda División tras dos breves estancias en el Mirandés y en el Cartagena. Luna, internacional sub-20 con Colombia en 20 ocasiones, cumple con las características que la dirección deportiva lleva explorando todo el mercado: zurdo, con capacidad para jugar en las dos bandas y con facilidad para el regate. Además, el colombiano también puede actuar como mediapunta gracias a su visión de juego y su versatilidad en ataque.

El Sporting, hace unos días, estaba trabajando en la cesión de Lasha Odisharia, extremo zurdo del FC RFS de Letonia que juega por banda derecha. Sin embargo, la operación desde el principio se antojaba complicada. De hecho, desde las oficinas de Mareo, ya comentaban que las negociaciones por el extremo georgiano estaban estancadas. Así, el club comenzó a estudiar otras alternativas, contemplando a Daniel Luna como una opción que ha cogido mucha fuerza en las últimas horas.

El extremo colombiano se formó en las categorías inferiores del Deportivo Cali. Después, el Mallorca le fichó en la temporada 2022/2023 por una cantidad cercana al millón de euros. Sin embargo, durante las dos campañas que estuvo en el filial, su participación fue testimonial. Por ello, en la temporada 2023/2024 se fue cedido al Mirandés, aunque no contó prácticamente en los planes de Alessio Lisci. El curso pasado, disputó un par de partidos a las órdenes de Jagoba Arrasate, jugando 18 minutos en total. Y en febrero de este año, se fue cedido al Cartagena.

Ahí, pese al descenso, fue uno de los jugadores más destacados del equipo dirigido por Guillermo Fernández, cosechando tres goles y una asistencia en 17 partidos. Precisamente, uno de los tantos fue ante el Sporting en El Molinón, en un partido que se decantaría para los rojiblancos por tres goles a dos. Esta pretemporada, Luna estuvo a las órdenes de Jagoba Arrasate, participando en diferentes encuentros y contando con bastantes minutos. De hecho, en un amistoso ante el Sant Andreu, el partido se resolvió por la mínima con un gol del atacante cafetero. Sin embargo ahora, junto a Pablo Maffeo y Cyle Larin, es uno de los tres jugadores descartados por el entrenador vasco.

El Sporting no es el único interesado en la cesión de Luna. Medios oscenses también han informado del interés del Huesca en lograr el préstamo del colombiano. El equipo dirigido por Sergi Guilló también está en búsqueda de un perfil de atacante zurdo .