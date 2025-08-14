A la venta las entradas para el estreno liguero ante el Córdoba
El Sporting ha puesto a la venta esta mañana (a partir de las 09:30 horas) las entradas para el primer encuentro liguero ante el Córdoba, el próximo lunes 18 a las 19:00 horas en El Molinón "Enrique Castro Quini". Hoy y mañana, la venta será exclusiva para abonados; a partir del sábado, se abrirá la venta para el público en general. Las entradas oscilan entre los 14 y 26 euros para la categoría júnior y entre los 26 y los 75 euros para la categoría adulto. Estas se pueden adquirir de manera online o presencial. Las taquillas de El Molinón estarán abiertas hoy de 09:30 a 19:30 horas, el viernes permanecerán cerradas, el sábado de 10:00 a 14:00 horas y el lunes a partir de las 09:30 horas hasta el inicio del encuentro. Los abonados podrán acceder al partido con el carné de esta temporada.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- Ni un café se le escapará al Fisco: hacienda controlará todas las facturas emitidas con el sistema electrónico 'Verifactu
- ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- El viento vuelve a complicar el fuego en Cangas del Narcea y piden ayuda a la UME: acecha pueblos y al santuario del Acebo, donde hasta el cura combate las llamas a pecho descubierto
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Muer a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera