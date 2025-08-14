A la venta las entradas para el estreno liguero ante el Córdoba

El Sporting ha puesto a la venta esta mañana (a partir de las 09:30 horas) las entradas para el primer encuentro liguero ante el Córdoba, el próximo lunes 18 a las 19:00 horas en El Molinón "Enrique Castro Quini". Hoy y mañana, la venta será exclusiva para abonados; a partir del sábado, se abrirá la venta para el público en general. Las entradas oscilan entre los 14 y 26 euros para la categoría júnior y entre los 26 y los 75 euros para la categoría adulto. Estas se pueden adquirir de manera online o presencial. Las taquillas de El Molinón estarán abiertas hoy de 09:30 a 19:30 horas, el viernes permanecerán cerradas, el sábado de 10:00 a 14:00 horas y el lunes a partir de las 09:30 horas hasta el inicio del encuentro. Los abonados podrán acceder al partido con el carné de esta temporada.