La cesión de Álex Oyón interesa a Getxo y Ourense

A Álex Oyón le salen novias en Primera Federación. El gijonés se ha quedado fuera de los planes de Asier Garitano y el club y el jugador estudian una cesión para que continúe con su evolución lejos de Mareo. Dos equipos se han interesado en las últimas horas para hacerse con los servicios del futbolista a préstamo. Son los casos de Ourense y Arenas de Getxo.

Tanto el Ourense como el Arenas han mostrado interés en conocer la situación de Álex Oyón una vez que tanto el futbolista como el Sporting tienen claro que no puede pasar un año más en blanco en el primer equipo. De hecho, a la espera de aclarar su futuro, el jugador se está ejercitando con el Sporting Atlético, tras iniciar la pretemporada con el primer equipo. El curso pasado, en ese sentido, fue muy duro, para su crecimiento por el hecho de disputar tan solo 190 minutos el curso pasado –4 en Segunda División y 2 más en Copa del Rey–. El interés de todas las partes es encontrar la mejor situación y que su caso no se dilate en el tiempo.

El primer plan trazado en el Sporting pasa por intentar que Álex salga este mercado cedido, preferiblemente con Primera Federación como destino, lo que le abriría las puertas a que se renueve su contrato antes de salir en el Sporting –acaba contrato en junio de 2026–. A sus 22 años, y sin sitio en la primera plantilla, en el club se valora su situación, con la que han tenido que vivir antes jugadores como Pablo García o Gaspar.

Ourense y Arenas desean reforzar sus plantillas tras dar el salto, este mismo verano, a Primera Federación. Al frente del Arenas está Jon Erice, exjugador del Oviedo y conocedor de las cualidades del futbolista formado en Mareo. El gijonés tuvo un buen papel el pasado curso durante la eliminatoria de Copa ante el Numancia, pero sin llegar a sumar más minutos en Liga durante la etapa de Rubén Albés en el banquillo. La dinámica tampoco cambió cuando Asier Garitano tomó las riendas del equipo. Ni siquiera cuando el Sporting logró la permanencia matemática. En una última jornada de Liga en la que hubo alguna rotación, como la de la portería, en la visita al ya descendido Racing de Ferrol, Álex Oyón tampoco consiguió hacerse con un hueco como titular en A Malata. La evolución de la pretemporada ha terminado de mostrar que no goza de la confianza del preparador vasco.

Inscripciones en marcha

Por otra parte, el Sporting ya ha hecho todas las gestiones para inscribir a los jugadores y simplemente está a la espera de la validación por parte de La Liga, al igual que están la mayoría de clubes. Este es el motivo de que solo 12 jugadores aparecieran inscritos en la web de la plataforma de La Liga en las últimas horas, y no algún fallo por parte de la gestión del club. Desde el Sporting se espera que en breve se vayan validando cada una de las incorporaciones.