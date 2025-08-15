El exrojiblanco Zarfino ficha por el Extremadura de Segunda RFEF
Gio Zarfino vuelve a Almendralejo. El Club Deportivo Extremadura ha anunciado la incorporación del exrojiblanco, que la pasada campaña militó en el Castellón. Vuelve al campo donde inició su andadura en el fútbol español, y a las filas del club que tomó el testigo del desaparecido Extremadura y ahora milita en Segunda Federación.
