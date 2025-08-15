LaLiga visita al Ceuta para validar las reformas

Las reformas en el Alfonso Murube avanzan para adecuar las instalaciones a las exigencias de LaLiga tras el ascenso a Segunda División de la Agrupación Deportiva Ceuta. Emisarios de la patronal estuvieron presentes ayer para validar algunos de los numerosos cambios que deben afrontar para poder albergar el primer partido de la competición liguera, que será el próximo 23 de agosto, a las 19.00 horas, ante el Sporting. Un encuentro cuya sede se mantiene en el aire a la espera de que el club reciba el visto bueno de LaLiga. En las últimas horas se ha completado la instalación del nuevo césped, uno de los factores que preocupaban para que las obras llegaran a tiempo de cara al regreso de la Agrupación Deportiva Ceuta a Segunda División.