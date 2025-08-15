Luna, más cerca del Sporting: los números para acabar de cuadrar una operación pendiente del campeón de Liga

Daniel Luna (Cali, Colombia, 2003) está cerca de convertirse en el futbolista que complete el ataque en el Sporting. El club rojiblanco ha avanzado en las últimas horas en el acuerdo para la cesión del jugador desde el Mallorca, algo que no se resolverá de manera inminente. La convocatoria del colombiano para el partido que enfrenta este sábado a los bermellones ante el Barcelona (Son Moix, 19.30 horas) ha aplazado el cierre de la operación a los próximos días. De llegar a buen término, el club dedicaría los últimos días de mercado a reforzar la zaga con un perfil para el central o el lateral zurdo.

Hay un moderado optimismo en el entorno del Sporting en que Daniel Luna se convierta en los próximos días en nuevo jugador rojiblanco, pero la operación no se da por cerrada desde la entidad gijonesa. Los contactos se han intensificado con el Mallorca en los últimos días, tras fracasar la opción del georgiano Lasha Odisharia. La previsión era poder concretar un acuerdo este fin de semana, mucho más por cómo se habían desarrollado los acontecimientos en las últimas horas. El futbolista había sido apartado junto a Larin y Maffeo, jugadores a los que se les busca salida. La previa de la visita al Barcelona lo cambió todo.

La decisión de Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, de incluirle en la convocatoria ante el vigente campeón de Liga ha llevado a esperar al desarrollo de esta primera jornada. El entrenador ha querido premiar su buen rendimiento durante la pretemporada, pese a que todas las partes tienen claro que lo mejor es que busque una salida para poder contar con minutos. El hecho de que el conjunto balear tampoco esté sobrado de efectivos para iniciar la competición también ha sumado. Nada ha cambiado respecto a su rol pero, de momento, es uno más para enfrentarse al Barça de Flick. Después, volverán a reanudarse los contactos.

Seguir en España

Con ofertas en el extranjero, Daniel Luna da prioridad a continuar en el fútbol español. El hecho de conocer bien la Segunda División también le motiva para conseguir el protagonismo que le ha sido negado en la isla. La idea sobre la que se trabaja es una cesión con opción de compra, un escenario en el que el Mallorca pretende recuperar la inversión que realizó por el 80% de los derechos del futbolista en enero de 2023. Su incorporación desde el Deportivo Cali se fijó en una cantidad cercana al millón de euros. Ese es el punto de partida sobre el que se trabaja para incluir la posibilidad de hacerse con los derechos a final de temporada.

El caleño tiene uno de los salarios más bajos de la primera plantilla mallorquinista, números que entran dentro de las variables en las que se mueve el Sporting para cerrar su plantilla en este mercado veraniego. El hecho de que ocupe plaza de extranjero tampoco será un inconveniente, ya que el club ha acelerado en las últimas semanas los trámites para que el también colombiano Juan Otero obtenga la doble nacionalidad. Un aspecto que, junto a las inscripciones, lleva en manos de LaLiga desde hace días.

La prioridad del Sporting pasa ahora por cerrar la operación de Dani Luna y tratar de avanzar en otros frentes, como la defensa y también las salidas. En cuanto a la zaga, el club se mantiene a la espera de la evolución del mercado y a que surja alguna oportunidad que pueda responder a uno de los dos roles que desea Asier Garitano. El entrenador rojiblanco tiene como prioridad un central zurdo o un lateral izquierdo que complementen los fichajes de Lucas Perrin y Pablo Vázquez. Con Diego Sánchez situado como lateral por el de Vergara, el hecho de que el avilesino también tenga experiencia en el eje de la zaga da cierta flexibilidad. En cuanto a las salidas, el Sporting confía en que Álex Oyón pueda ir cedido en los próximos días con destino a Primera Federación, mientras se busca destino a otros futbolistas como Kembo.

El equipo se entrena esta mañana, en Mareo, a puerta cerrada, pendiente del estado de Gaspar y Smith. Ambos se mantienen como duda, aunque volvieron a trabajar ayer con el grupo.