El Mallorca convoca a Luna ante el Barcelona y hace esperar al Sporting

El Sporting tendrá que esperar para cerrar la llegada de Daniel Luna. Jagoba Arrasate ha convocado al futbolista para el partido que disputará el Mallorca este sábado ante el Barcelona. Su futuro, por tanto, se concretará tras el duelo de Liga.

Convocatoria del choque entre el Mallorca y el Barcelona / LNE

Con un ojo puesto en el inicio liguero y otro en el mercado. El Sporting trabaja en poder completar la plantilla antes del cierre de la ventana de incorporaciones en la medianoche del próximo 1 de septiembre. Lo hace con un doble objetivo: apuntalar la defensa y el ataque. Mientras para la zaga se valora un perfil que pueda ocupar el central o incluso dé opción a optar al lateral zurdo, en la delantera Garitano desea polivalencia en los extremos. Es ahora mismo la prioridad.

Después de la frustrada llegada de Juan Córdoba, otro colombiano formado en el Deportivo Cali, Daniel Luna (Cali, Colombia, 2003), ahora en las filas del Mallorca, es la opción que ha ido ganando más fuerza en las últimas horas. Su disposición para actuar tanto en ambos costados como en la media punta atrae en Mareo. El jugador, con propuestas del extranjero, da prioridad a seguir en España.