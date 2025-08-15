El Mallorca convoca a Luna ante el Barcelona y hace esperar al Sporting

Los rojiblancos tienen al colombiano como la opción preferente para completar el ataque

Dani Luna, del RCD Mallorca, en una imagen de archivo

Dani Luna, del RCD Mallorca, en una imagen de archivo / MIQUEL A. BORRAS

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

El Sporting tendrá que esperar para cerrar la llegada de Daniel Luna. Jagoba Arrasate ha convocado al futbolista para el partido que disputará el Mallorca este sábado ante el Barcelona. Su futuro, por tanto, se concretará tras el duelo de Liga.

Convocatoria del choque entre el Mallorca y el Barcelona

Convocatoria del choque entre el Mallorca y el Barcelona / LNE

Con un ojo puesto en el inicio liguero y otro en el mercado. El Sporting trabaja en poder completar la plantilla antes del cierre de la ventana de incorporaciones en la medianoche del próximo 1 de septiembre. Lo hace con un doble objetivo: apuntalar la defensa y el ataque. Mientras para la zaga se valora un perfil que pueda ocupar el central o incluso dé opción a optar al lateral zurdo, en la delantera Garitano desea polivalencia en los extremos. Es ahora mismo la prioridad.

Después de la frustrada llegada de Juan Córdoba, otro colombiano formado en el Deportivo Cali, Daniel Luna (Cali, Colombia, 2003), ahora en las filas del Mallorca, es la opción que ha ido ganando más fuerza en las últimas horas. Su disposición para actuar tanto en ambos costados como en la media punta atrae en Mareo. El jugador, con propuestas del extranjero, da prioridad a seguir en España.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
  2. A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
  3. La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y el tráfico de drogas que distribuía en Llanes
  4. Javi Rozada explica las razones de su salida del Avilés: “Mi despido no tiene justificación; Baeza se llevó una discusión a lo personal”
  5. Las llamas se descontrolan en Genestoso: UME y BRIF tratan de hacer un contrafuegos que evite el avance del fuego de cara a la jornada de calor extremo de mañana
  6. Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
  7. Joselito, el 'magnate de los jamones', elogia el veraneo en Avilés: 'Se come bien y se puede dormir a pierna suelta
  8. Un policía, en la UCI tras sufrir una brutal agresión en Luarca

Ryanair no prevé interrupciones en sus operaciones a causa de la huelga

Ryanair no prevé interrupciones en sus operaciones a causa de la huelga

Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico

Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico

Las claves de Yáñez para "mirar hacia arriba" en el Sporting: capitanía, renovación, propuesta y fichajes

Las claves de Yáñez para "mirar hacia arriba" en el Sporting: capitanía, renovación, propuesta y fichajes

Pillan con droga a un menor, de 17 años, cuando se encontraba a cargo de su hermana, de 3 años en el Festival de la Cerveza de Avilés

Pillan con droga a un menor, de 17 años, cuando se encontraba a cargo de su hermana, de 3 años en el Festival de la Cerveza de Avilés

La cama que “te traga” para salvarte la vida: el invento que promete protegernos en un terremoto

La cama que “te traga” para salvarte la vida: el invento que promete protegernos en un terremoto
Tracking Pixel Contents