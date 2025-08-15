Mareo, modelo para un grupo de jugadores estadounidenses
El club comparte su metodología durante diez días con promesas norteamericanas
Un equipo formado por jóvenes jugadores vinculados al Grupo Wims, empresa estadounidense radicada en Nueva York, se entrena durante estos días en Mareo. Se trata de un convenio con la Academia Internacional rojiblanca e integrada dentro del plan de expansión del Sporting. A través del socio norteamericano, se ofrece la oportunidad de formar a promesas del fútbol bajo la dinámica y metodología que se desarrolla en la cantera de un club profesional como el gijonés. La estancia de estos jugadores se prolongará durante diez días. En el día de ayer, el entrenamiento en las instalaciones rojiblancas, realizado en el campo número 7, coincidió durante con la sesión del primer equipo, que se ejercitó sobre el césped el campo 1.
