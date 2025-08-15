Inicio de otra Segunda de gallos: así es el "top 5" del Sporting y los otros "tres asturianos" de la categoría

Todos quieren dar el salto. La mayoría conoce el camino. Solo tres lo conseguirán. La Segunda División se inicia hoy con doble partido y muchos sueños en juego. Valladolid-Ceuta y Burgos-Cultural Leonesa abrirán la jornada (ambos a las 21.30 horas) en la que al Sporting le tocará esperar. Los rojiblancos entrarán en juego este lunes (El Molinón, 19.00 horas) ante el Córdoba, con la ambición de volver a pelear por el ascenso. Volverá a ser una lucha de gallos. 18 de los 22 equipos que inician la competición cuenta con pasado en Primera. En el "top 5" figuran los gijoneses.

Por la izquierda, José Alberto, al frente del Racing, antes del amistoso contra el Sporting en Grado. A la derecha, el nuevo campo del Zaragoza. | IRMA COLLÍN / RUBÉN RUIZ R. / EPA

No va a ser sencillo. Nada es fácil, especialmente en una Segunda División repleta de sorpresas temporada tras temporada. Los favoritos en agosto desaparecen en enero y algunos, con suerte, reaparecen para el envite final del mes de mayo. Siempre hay algún invitado inesperado a la fiesta del ascenso directo o del play-off. El Sporting inicia la que es su novena campaña consecutiva en Segunda con la vitola de ser uno de los llamados a hacer valer su historia para regresar al cielo del fútbol español. Oficio, fútbol y regularidad ponderarán a los candidatos. El renovado proyecto encabezado por Asier Garitano promete dar guerra por conseguirlo.

Otra Segunda de gallos

Zaragoza (58), Valladolid (47), Dépor (46), Racing de Santander (44) y Sporting (42) son los clubes de Segunda División que más temporadas en Primera tienen a sus espaldas. Los rojiblancos, con el valor añadido de estar dentro del selecto grupo de equipos que nunca estuvieron fuera del fútbol profesional español (lo completan Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Valencia, Espanyol y Sevilla). En cuanto al resto de rivales que pelean por el regreso a la máxima categoría, solo cuatro equipos no conocen lo que es la Primera. Es el caso del Mirandés y de los recién ascendidos Real Sociedad B (cuyo ascenso no es posible al tratarse de un filial), Andorra y Ceuta.

Asturias tendrá solo al Sporting como representante a nivel de clubes, mientras que en los banquillos, la región cuenta con tres entrenadores también llamados a dar que hablar esta temporada. José Alberto suma una temporada más en el Racing de Santander, al que llevó al play-off de ascenso la pasada temporada después de una inmaculada primera vuelta en la que rozó con los dedos atar un puesto de ascenso directo. En Córdoba, Iván Ania quiere seguir haciendo crecer al cuadro verdiblanco. En Las Palmas, Luis García lidera a una Unión Deportiva Las Palmas con Jesé y Viera de vuelta y en las quinielas de los favoritos al ascenso. El balón dará y quitará razones.