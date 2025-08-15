El Sporting y un "tres en uno" para engrasar el ataque: este es el jugador que está ahora en el punto de mira

Con un ojo puesto en el inicio liguero y otro en el mercado. El Sporting trabaja en poder completar la plantilla antes del cierre de la ventana de incorporaciones en la medianoche del próximo 1 de septiembre. Lo hace con un doble objetivo: apuntalar la defensa y el ataque. Mientras para la zaga se valora un perfil que pueda ocupar el central o incluso dé opción a optar al lateral zurdo, en la delantera Garitano desea polivalencia en los extremos. Es ahora mismo la prioridad. Después de la frustrada llegada de Juan Córdoba, otro colombiano formado en el Deportivo Cali, Daniel Luna (Cali, Colombia, 2003), ahora en las filas del Mallorca, es la opción que ha ido ganando más fuerza en las últimas horas. Su disposición para actuar tanto en ambos costados como en la media punta atrae en Mareo. El jugador, con propuestas del extranjero, da prioridad a seguir en España.

No hay urgencias, pero tampoco resta mucho tiempo para acabar de cerrar la plantilla. Asier Garitano ultima la preparación del estreno de Liga ante el Córdoba sin la plantilla cerrada. Era algo esperado. Asumió hace días que tocaría esperar a los coletazos finales del mercado para encontrar los perfiles deseados. Por el camino ha llegado Mamadou Loum, un pivote con el que se ha dado por completada la medular. Ya ha sumado dos entrenamientos y no se descarta que pueda tener minutos en el primer partido de la temporada. Ahora toca acertar con lo que queda en ataque y en defensa. En el perfil ofensivo es en lo que parece llevar el trabajo más adelantado la comisión deportiva rojiblanca. También lo que se quiere concretar primero, dejando así los últimos días del mercado para acabar de ajustar la retaguardia.

El Sporting ha dedicado las últimas horas a tratar de avanzar en la llegada de Daniel Luna desde el Mallorca. La situación del futbolista en el cuadro bermellón se ha vuelto incómoda en los últimos días y su salida apunta a estar próxima. De ahí la importancia de agilizar la negociación. Después de adelantar dos semanas su vuelta para intentar agradar y convencer al cuerpo técnico, Jagoba Arrasate le ha dejado fuera de los entrenamientos del primer equipo. El futbolista ha trasladado al club su deseo de poder resolver su marcha tras el fallido intento de hacerse un hueco en la primera plantilla. En esa fase de analizar propuestas, los rojiblancos pretenden intentar acomodar la situación a sus intereses y también a los del propio Luna y el Mallorca.

El entorno del colombiano habla de que sus planes pasan por continuar en el fútbol español y mostrar el fútbol que le llevó a ser una de los futbolistas más prometedores de la selección sub-20 de Colombia. El Huesca es, junto al Sporting, otro de los clubes que se han interesado por la situación de Daniel. Su paso, la pasada campaña, por el Cartagena dejó algún destello de habilidad en tres cuartos de campo. La misma que llevó al Mallorca a hacerse en propiedad con el 80% de su pase a cambio de una cantidad cercana al millón de euros.

El cafetero, zurdo, responde a algunas de las características que llevaron al Sporting a tener prácticamente hecha la contratación de Juan Córdoba, descartado al no superar el reconocimiento médico. Él también tenía en la izquierda su pierna dominante y podía actuar en ambos costados. Si bien de Córdoba se destacaba más su desborde, quienes conocen el fútbol de Daniel Luna valoran sus recursos técnicos, capacidad para generar y llegar desde segunda línea, sin ser un extremo puro.

La vía que permanece inactiva para el extremo es la de Lasha Odisharia. El fracaso en la negociación con el FC RFS de Letonia para la incorporación del georgiano, un extremo zurdo e internacional en categorías inferiores con su país pero que se desenvuelve preferiblemente por la banda derecha, dejó aparcada su candidatura. No se han registrado novedades y tampoco se esperan, salvo giro radical, en los próximos días. Daniel Luna es ahora la vía principal en la que se trabaja, a a la espera de cómo evoluciona el mercado en los próximos días.