El tirón del Sporting amenaza el récord: el club supera los 23.000 abonados y está en cifras que se resistían desde hace 7 años
La actual cifra mejora los 22.873 de la pasada campaña y refleja el acierto en congelar los precios y en fichajes como Dubasin o Gelabert
La fe del sportinguismo es inagotable. Después de una temporada en la que el Sporting terminó resolviendo con algún apuro la permanencia, la afición ha respondido en masa al nuevo proyecto rojiblanco. El club acaba de superar los 23.000 abonados, un cifra que deja atrás los 22.873 del curso interior y que desafía ya el recórd de 24.402 carnés establecido en la 2017-18, también en Segunda División.
El periodo de altas continúa abierto mientras el equipo prepara su debut en Liga este lunes, ante el Córdoba. Las ganas de Sporting, la congelación del precio de los abonos y la inversión en fichajes como el de Dubasin y Gelabert ha encendido a un sportinguismo que terminó el pasado curso abrazado a la decepción.
El ritmo de abonados es un fiel reflejo de la ilusión con la que la afición inicia una nueva temporada en la que la esperanza en volver a pelear por el ascenso esta en la calle. La oportunidad de vivir el estreno de Liga en casa dará la oportunidad este lunes de vivir en El Molinón toda esas ganas de fútbol acumuladas en el periodo vacacional.
El club llevaba siete años sin superar la barrera de los 23.000 abonados. La última ocasión fue en la temporada 2018-19, en la que se sumaron 23.384 socios en Segunda, justo después de la disputa del play-off con Rubén Baraja.
