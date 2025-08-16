El entrenador del Sporting habla de Luna y su reencuentro con José Riestra: "Buscamos un jugador así"

Apartenemente tranquilo, con el brillo en los ojos de ver iniciar una nueva temporada, y la confianza de que el Sporting llega preparado. Asier Garitano espera responder con juego y resultados a la "terrible" respuesta de una afición que amenaza con batir el récord de abonados. El entrenador dice tener claro el once, habla de refuerzos como el de Daniel Luna y aventura una temporada en la que tocará "disfrutar cuando las cosas vayan bien y saber sufrir cuando lleguen momentos complicados".

La previa. "Con ganas. Ahora mismo con tranquilidad. Cuando llegue el día, con ese cosquilleo por competir. Estamos tranquilos. La semana ha ido bien en cuanto al trabajo. Como todo el mundo, expectante".

Inscripción. "No sé nada. Entiendo que será por tiempos. Los tendremos a todos inscritos y estaremos el lunes toda la plantilla para poder competir".

Nivel. "En el tema condicional, son datos objetivos, hemos cumplido todo lo que pensábamos. En objetivos de tener pocas lesiones hemos estado bien tras un mes con muchas sesiones. Tenemos a todo el mundo en condiciones para poder llegar al partido. Lo normal es que estemos todos disponibles".

Loum. "Es un chico grande, físicamente importante. Vamos viendo su condición, cogiendo datos de lo que ha hecho en pretemporada y las pruebas que le hemos hecho. Es un tema de adaptación. Requiere su tiempo. Es posible que le pueda costar un poco más. Pero lo normal cuando cambias de equipo".

Equipo reconocible. "El año pasado cuando llegamos buscábamos eso, la idea ser un equipo que controlase las situaciones de juego, llevar el partido donde interesa sabiendo las características de la plantilla e intentar ayudar a cada uno a dar su mejor versión. Cada partido tendrá sus matices según lo que proponga el rival, pero teniendo claro quiénes somos. La idea será parecida a la de la temporada pasada".

Gaspar y Smith. "Están bien. Descansaron y evitamos recaídas. Estarían en condiciones de jugar".

Daniel Luna. "Buscamos un jugador en banda de esas características. Vamos a ver porque es lo que siempre he dicho, tiene contrato en otro equipo y nosotros tenemos que estar abiertos a tener no solo uno, más (opciones). Buscamos un jugador así".

Césped de El Molinón. "No buscaremos excusas. Está bien (el terreno de juego). La idea es adaptarnos a todas la situaciones. Pase lo que pase, no buscaremos excusa ni en el césped, ni en el calor, ni en el frío. El campo estará en buenas condiciones".

La afición. "Espero un ambiente muy positivo. La gente ha tenido una respuesta terrible, otra vez, respecto al tema de los abonados. Estarán contentos, ilusionados, expectantes. Tenemos que darles algo. Están muy por encima de los que estamos aquí. Es una afición de Primera División. Intentaremos que ellos estén contentos con lo que ven en el campo".

Responsabilidad. "Lo sabía (la respuesta de la gente). La gente es muy del Sporting. En los momentos buenos, y en los difíciles. Al club nunca le ha faltado la gente".

Inicio jornada. "Todo el mundo cree que llegas bien y pasa (muchos goles). Algunos condicionados, como esa jugada en Burgos a los 30 segundos. Nos centramos en lo nuestro. Vamos a ver si tenemos un gran día".

Córdoba con muchos cambios. "Le ha dado muy buen resultado con el ascenso y el segundo año estuvieron con los mejores (Iván Ania). Es un equipo muy potente, rápido, bien trabajado. Ha firmado muy bien. Respecto a la temporada pasada, el nivel ha aumentado. Les da otras posibilidades de mantener otra regularidad".

Favoritos. "Los últimos años, los equipos que bajan de Primera, sobre todo si mantienen jugadores, son muy potentes. Vimos ahora al Valladolid, le pasará el Leganés…. Muchos de esos pueden tener un puntito más que el resto, pero la Segunda te marca que es difícil, complicada, dura y que cada uno tiene que sacar más rendimiento de lo nuestro. A partir de ahí, aprender a sufrir".

El once. "Falta un entrenamiento, pero lo tengo claro. Para prepararlo (sin información competitiva del rival) te centras en ti. Hemos ido mejorando en cómo nos tenemos que comportar. Ahora todo el mundo estamos bien. Estamos tranquilos con lo que veo en el día a día y en la pretemporada. Estamos preparados para competir ante un rival muy potente".

Empezar bien. "Hay que ser reconocible y llevar el partido a donde nos puede gustar. Hay que hacer las cosas sencillas y bien. Al final es disfrutar cuando las cosas van bien, y saber sufrir cuando lleguen momentos complicados. Hay que estar preparados".

Jugadores del filial. "Lo han hecho bien. Kembo es primera plantilla, Manu, Mancha, Pierre… el nivel ha sido bueno. Cualquiera puede jugar".

Encuentro con José Riestra. "Había estado temporada pasada aquí. La comunicación es directa cuando hay situaciones. Estamos al final del mercado. Nos faltan quince días. Él también está muy contento de poder venir aquí a seguir la dinámica que tenemos".