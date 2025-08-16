Iván Ania, ante su visita a El Molinón con el Córdoba: "El Sporting siempre fue mi rival"

"Ya tenemos motivación suficiente con que sea el primer partido de Liga". Iván Ania, entrenador del Córdoba, fue preguntado en la previa de la visita a El Molinón por su pasado en el Oviedo y su rivalidad con el Sporting. "Sería un partido en ese caso especial para mí, pero no para ellos (los jugadores). Para ellos el Sporting no significa lo mismo que para mí, que siempre fue mi rival, aunque está claro que no es lo mismo jugar contra el Sporting siendo entrenador o jugador del Oviedo, que siendo jugador o entrenador de otro equipo", explicó.

Ania espera un Sporting "parecido a la temporada pasada. Presionan en 4-4-2, es un equipo que ataca muchísimo los espacios a la espalda de la defensa rival, un equipo que en transición es muy peligroso porque tiene mucha velocidad y un equipo que tiene también el recurso de poder jugar directo con Caicedo, con jugadores que tienen buen juego aéreo y buen juego de espalda".

De los rojiblancos destaca que es "un equipo que no le importa juntarse y que tengan el balón en zonas no muy comprometidas para ellos, un equipo que defiende muy corto y muy estrecho, un equipo importante de la categoría que no te regala absolutamente nada y que como te equivoques te va a penalizar en la transición". Por ello, pone el foco en no cometer errores.