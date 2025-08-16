José Riestra, en Mareo para el estreno del Sporting en Liga

El director global de fútbol de Orlegi, presente en el entrenamiento del equipo

José Riestra, este sábado, entre David Guerra e Israel Villaseñor.

José Riestra, este sábado, entre David Guerra e Israel Villaseñor. / Á. C.

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

José Riestra ha vuelto a Mareo para seguir de cerca el estreno liguero del Sporting. El director global de fútbol de Orlegi siguió este sábado, en Mareo, el entrenamiento del conjunto gijonés. Lo hizo en compañía de David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, e Israel Villaseñor, director de gestión deportiva. La previsión es que Riestra pueda estar el lunes, en El Molinón, ante el Córdoba (19.00 horas), si no surge ningún imprevisto.

El máximo responsable del área deportiva de Orlegi vuelve a Gijón en un momento importante de la recién estrenada temporada. El equipo vive las últimas horas de su vuelta a la liga, en la que están puestas muchas esperanzas para volver a mirar a la zona alta de la tabla.

Noticias relacionadas y más

Además, el club vive el tramo final de mercado con Daniel Luna como objetivo para completar el ataque y la necesidad de una pieza más en defensa. Todo en un contexto en el que se han superado los 23.000 abonados, mejorando cifras del curso anterior, y con el periodo de altas todavía abierto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un policía, en la UCI tras sufrir una brutal agresión en Luarca
  2. Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
  3. Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
  4. Camela se despide de los escenarios: la última hora y el diagnóstico de Dioni tras salir a la luz sus problemas de salud
  5. Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico
  6. Asturias se achicharra y pulveriza sus records históricos: 42,9 grados en Mieres y 41,2 en Oviedo
  7. Javi Rozada explica las razones de su salida del Avilés: “Mi despido no tiene justificación; Baeza se llevó una discusión a lo personal”
  8. Las llamas siguen vivas en Cangas del Narcea: desalojan de forma preventiva Llamera y Sonande mientras Protección Civil envía avisos a los móviles

El lugar de España donde preservativos son el objeto más robado (antes que el alcohol o las gafas de sol)

El lugar de España donde preservativos son el objeto más robado (antes que el alcohol o las gafas de sol)

Sánchez preside por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

Sánchez preside por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

Trump señala que su reunión con Putin fue "extremadamente productiva"

Trump señala que su reunión con Putin fue "extremadamente productiva"

Feijóo asegura que lo "lógico" es que Sánchez salga de Moncloa: "Su núcleo duro ha robado desde hace una década"

Feijóo asegura que lo "lógico" es que Sánchez salga de Moncloa: "Su núcleo duro ha robado desde hace una década"

José Riestra, en Mareo para el estreno del Sporting en Liga

José Riestra, en Mareo para el estreno del Sporting en Liga

El Sporting presenta su segunda equipación: negra y franja rojiblanca en camiseta y pantalón

El Sporting presenta su segunda equipación: negra y franja rojiblanca en camiseta y pantalón

Misa taurina por toreros y empleados en la plaza de Gijón

Misa taurina por toreros y empleados en la plaza de Gijón

El sorteo de los toros en El Bibio, cada vez con más afluencia de aficionados

El sorteo de los toros en El Bibio, cada vez con más afluencia de aficionados
Tracking Pixel Contents