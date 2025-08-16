José Riestra, en Mareo para el estreno del Sporting en Liga

José Riestra ha vuelto a Mareo para seguir de cerca el estreno liguero del Sporting. El director global de fútbol de Orlegi siguió este sábado, en Mareo, el entrenamiento del conjunto gijonés. Lo hizo en compañía de David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, e Israel Villaseñor, director de gestión deportiva. La previsión es que Riestra pueda estar el lunes, en El Molinón, ante el Córdoba (19.00 horas), si no surge ningún imprevisto.

El máximo responsable del área deportiva de Orlegi vuelve a Gijón en un momento importante de la recién estrenada temporada. El equipo vive las últimas horas de su vuelta a la liga, en la que están puestas muchas esperanzas para volver a mirar a la zona alta de la tabla.

Además, el club vive el tramo final de mercado con Daniel Luna como objetivo para completar el ataque y la necesidad de una pieza más en defensa. Todo en un contexto en el que se han superado los 23.000 abonados, mejorando cifras del curso anterior, y con el periodo de altas todavía abierto.