El Sporting prepara nueva ofensiva por Luna, sin minutos ante el Barcelona

Entró por sorpresa en la lista de convocados para el estreno liguero del Mallorca y terminó viendo el partido desde el banquillo. Daniel Luna, objetivo del Sporting para cerrar el ataque, se quedó sin minutos durante el encuentro del conjunto balear ante el Barcelona en Son Moix (0-3). El club gijonés tiene avanzadas las conversaciones para conseguir la cesión del atacante colombiano, aunque la operación, advierten fuentes cercanas a la negociación, no está cerrada.

El club espera poder concretar su llegada en los próximos días, entre este domingo y el lunes, para que Asier Garitano tenga a su disposición al futbolista lo antes posible. Nada es definitivo. Se viven horas claves para acabar de acordar las condiciones con el Mallorca. El futbolista tiene más propuestas sobre la mesa y el club quiere amortizar el millón de euros que invirtió en su llegada desde el Deportivo Cali.

El interés en cerrar la cesión de Daniel Luna que, en principio, llevaría aparejada una opción de compra, es la prioritaria para el Sporting, pero no la única. El club tiene otros escenarios abiertos, como dejó entrever este sábado el propio entrenador rojiblanco en sala de prensa. Sin embargo, el interés es poder llevar a buen término las conversaciones con el futbolista caleño.

Daniel Luna y el Mallorca ya tienen asumido un cambio de aires después de que al futbolista se le comunicara que esta temporada iba a tener pocas oportunidades con Jagoba Arrasate. Un escenario que acercó la negociación con el Sporting.