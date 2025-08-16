El Sporting presenta su segunda equipación: negra y franja rojiblanca en camiseta y pantalón
El club anuncia en redes sociales la nueva vestimenta que ya está a la venta
El Sporting ha presentado hoy la segunda equipación para la temporada 2025-26. El club lo ha hecho a través de redes sociales, en un vídeo en el que los futbolistas Dubasin y Curbelo posan con la nueva ropa. Así ha anunciado el club la nueva camiseta:
"El Real Sporting de Gijón y Puma presentan la segunda equipación para la temporada 2025/26, una propuesta que combina un estilo deportivo con toques urbanos, idónea para quienes buscan un ‘look’ moderno y desenfadado.
Con el predominio del negro para jugar como visitante, destacan dos líneas verticales (roja y blanca) que conectan la camiseta con el pantalón. Todo ello con un corte ajustado, detalles en contraste y materiales transpirables. Es ideal tanto para el terreno de juego como para lucirla por la ciudad. El nuevo diseño pone de nuevo en valor nuestros colores, conectando con el negro de forma armoniosa y elegante. En el frontal, el patrocinador principal, Siroko. A la espalda, el emblema del 120 Aniversario del Club, en el reverso del cuello, y la presencia de Central Lechera Asturiana, uno de los colaboradores principales de la entidad. En las mangas, la imagen de Integra Energía.El uniforme se completa con un pantalón de juego negro, con esa continuidad rojiblanca en el lateral izquierdo, y medias negras. En la camiseta del Sporting Femenino, luce 'amagijon.com' en el frontal de la misma".
"Puma utiliza la tecnología RE:FIBRE en la camiseta y esto implica la fabricación de las prendas con un 100% de poliéster reciclado procedente de residuos textiles y otros materiales de desecho de poliéster. Asimismo, permite reciclar el material varias veces sin perder calidad. La segunda camiseta también dispone de la tecnología Dry Cell que permite, gracias a materiales altamente funcionales, alejar el sudor de la piel y mantener al futbolista seco y cómodo".
Ya está a la venta en nuestras tiendas físicas (El Molinón y Calle San Bernardo). Y también disponible en la tienda online.
