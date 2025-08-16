Yáñez y su renovación por el Sporting hasta 2028: "Estamos en ello"

Un Sporting sólido. Rubén Yáñez comparte alguna de las claves del equipo que está tratando de construir Asier Garitano para volver a competir por el ascenso. El guardameta rojiblanca analiza su capitanía, las conversaciones para su renovación, avanzadas por LA NUEVA ESPAÑA con un contrato hasta 2028, los refuerzos y un apoyo de la afición que, con 23.000 abonados, sigue siendo el mayor impulso de los gijoneses. Además, se moja sobre hacia dónde debe mirar el Sporting.

Un equipo sólido.

"Uno de los objetivos es ser más sólidos atrás, intentar encajar menos goles. Las incorporaciones que han venido son muy buenas y creo que van a aportar muchísimo".

Capitanía.

"La asumo con mucho orgullo. Es defender los valores de un club tan grande, con una afición tan grande que hay detrás. Es algo que supone un sueño para muchos".

Propuesta del Sporting.

"Las intenciones van a ser mostrar ese punto de competitividad, mostrar más garra en el campo, ser más sólidos e intentar ir a por el partido durante los noventa minutos y tener máximo control. Vamos a intentar ser un equipo muy equilibrado, muy sólido y que tenga muy buena pegada".

Renovación.

"Bueno, estamos en ello. Ahora priorizamos la cabeza en empezar a competir. Es algo que vamos hablando. Ya se verá. Hay un contacto directo, así que en eso estamos".

Deseo de seguir.

"Sí, yo estoy muy contento aquí, la verdad es que estaría muy contento de seguir los máximos años posibles aquí. Veremos".

Favoritos en Segunda.

"Al final la experiencia da que la Segunda es un poco imprevisible. Aunque tengas equipos recién descendidos, que parece ser que tienen una mejor plantilla, con más presupuesto, con más jugadores, con más experiencia en Primera División, al final Segunda es realmente complicada. No siempre son los que pensamos. Vamos a intentar competir al máximo, pensar en nosotros y no en los resultados externos. Puede ser un año muy ilusionante".

Luchar por subir.

"(Debemos mirar) hacia arriba. Esta (temporada) y las que vienen. A mí no me gusta mirar hacia abajo, se pasa muy mal y la verdad es que estamos con la máxima ambición de estar lo más arriba posible".

Campaña de abonados.

"Creo que ante el Córdoba va venir una afición con muchísimas ganas. Yo creo que El Molinón va a estar precioso. La primera jornada es algo especial y además jugar en casa... pues lo que he dicho antes, ayuda muchísimo a nivel de ánimos al equipo y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo".

Perrin y Pablo Vázquez.

"Van a aportar mucha garra, mucha competitividad, y yo creo que son chicos que van a aportar muchísimo. Sobre todo en el objetivo de solidez defensiva, de ser más compactos y tener éxito en ese sentido".

Gelabert y Duba.

"Son jugadores que han demostrado ser muy importantes en el equipo y yo creo que el esfuerzo del club en ese sentido nos va a ayudar muchísimo. Son unos jugadores muy diferenciales y al final eso es lo que nos va a dar el poder competir e intentar mirar arriba".

Equipo Más físico.

"Segunda está siendo una liga muy física también. Es una liga muy larga y que vengan jugadores con gran capacidad física siempre va a ayudar. A balón parado, en estrategia o en situaciones más de disputas de balón, balones divididos, pues obviamente es un punto a favor. Y yo creo que ese sentido también le van a aportar muchísimo.

Loum.

"Se va a integrar rápido . Es muy abierto y con una gran capacidad física. Va a tardar poco en integrarse, en coger la dinámica del grupo".