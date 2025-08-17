El Molinón, a tope con más de 2.600 entradas vendidas

El ambiente está asegurado para el estreno liguero del Sporting en casa. A los más de 23.000 abonados registrados hasta el momento, se suma un importante ritmo de venta de entradas. Ya se han superado las 2.600 localidades despachadas para el encuentro de mañana ante el Córdoba (19.00 horas). La venta online continúa a lo largo del día de hoy, mientras que en taquillas se retomará mañana. El día del partido, estarán abiertas de 09:30 horas hasta el inicio del encuentro. Hasta las 14:00 horas también se podrán tramitar altas.