El Sporting Atlético se lleva el trofeo "Nuestra Señora del Amparo" en El Candín

Carlos Hernández, Yosmel e Iker Martínez brillan en la goleada ante el Tuilla (1-4)

El Sporting Atlético golea al Tuilla en El Candín | D. BLANCO

El Sporting Atlético golea al Tuilla en El Candín | D. BLANCO

D. Blanco

El Sporting Atlético se proclamó ayer campeón de la XXV edición del trofeo "Nuestra Señora del Amparo". El encuentro se disputó en el campo municipal de El Candín, ante el conjunto anfitrión, el Tuilla. Los rojiblancos se impusieron co comodidad al cuadro dinamitero (1-4).

Carlos Hernández, Yosmel e Iker Martínez fueron los goleadores rojiblancos, completándose los tantos del Sporting Atlético con un gol en propia puerta de los de casa. Por parte del Tuilla, Cris Rubio acortó diferencias antes del descanso. Junto a estas líneas, Iker Martínez recoge el trofeo de manos de José López Arbesú.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un policía, en la UCI tras sufrir una brutal agresión en Luarca
  2. Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
  3. Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
  4. Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
  5. Camela se despide de los escenarios: la última hora y el diagnóstico de Dioni tras salir a la luz sus problemas de salud
  6. Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego
  7. Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico
  8. Asturias se achicharra y pulveriza sus records históricos: 42,9 grados en Mieres y 41,2 en Oviedo

Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera

Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera

El fuego arrasa los Picos de Europa y los turistas abandonan Cabrales: "Están dejando que se queme todo"

El fuego arrasa los Picos de Europa y los turistas abandonan Cabrales: "Están dejando que se queme todo"

Un Descenso para divertirse y poner a prueba los valores

Un Descenso para divertirse y poner a prueba los valores

La inversión de Sunwafe en su planta de silicio en la Zalia alcanzará los 1.400 millones de euros

La inversión de Sunwafe en su planta de silicio en la Zalia alcanzará los 1.400 millones de euros

Las gracias de una familia gijonesa que se recupera de un serio problema de salud: "Nuestro hijo es especial no por lo que le falta, sino por lo que tiene"

Las gracias de una familia gijonesa que se recupera de un serio problema de salud: "Nuestro hijo es especial no por lo que le falta, sino por lo que tiene"

El alcalde de Oviedo pide unificar ya los Juzgados en la ciudad y dejar "de tirar el dinero en despachos"

El alcalde de Oviedo pide unificar ya los Juzgados en la ciudad y dejar "de tirar el dinero en despachos"

Agenda: qué hacer hoy domingo, 17 de agosto en Asturias

Agenda: qué hacer hoy domingo, 17 de agosto en Asturias

El "trucu" del éxito está en el triángulo

El "trucu" del éxito está en el triángulo
Tracking Pixel Contents