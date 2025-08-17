El Sporting Atlético se lleva el trofeo "Nuestra Señora del Amparo" en El Candín
Carlos Hernández, Yosmel e Iker Martínez brillan en la goleada ante el Tuilla (1-4)
D. Blanco
El Sporting Atlético se proclamó ayer campeón de la XXV edición del trofeo "Nuestra Señora del Amparo". El encuentro se disputó en el campo municipal de El Candín, ante el conjunto anfitrión, el Tuilla. Los rojiblancos se impusieron co comodidad al cuadro dinamitero (1-4).
Carlos Hernández, Yosmel e Iker Martínez fueron los goleadores rojiblancos, completándose los tantos del Sporting Atlético con un gol en propia puerta de los de casa. Por parte del Tuilla, Cris Rubio acortó diferencias antes del descanso. Junto a estas líneas, Iker Martínez recoge el trofeo de manos de José López Arbesú.
