El Sporting, con todo ante el Córdoba: entran Gaspar, Smith y tres del filial

El Sporting ya tiene lista de convocados para el partido que le enfrentará este lunes al Córdoba (El Molinón, 19.00 horas). Asier Garitano podrá contar con toda la plantilla disponible, a excepción del lesionado de larga duración Jesús Bernal. Gaspar y Smith, con molestias en la última semana, están a disposición. Tres jugadores del filial, Mbemba, Mancha y Enol Prendes, completan la lista de 23 futbolistas.

Son los siguientes: Yáñez, G. Rosas, P. García, Perrin, Diego S., Nacho Martín, Gaspar, J. J. Caicedo, Gelabert, Queipo, C. J. Sánchez, Corredera, Pablo V., Dubasin, Amadou, J. Otero, Kevin V., Y. Kembo, E. Curbelo, Justin, Mbemba, Enol Prendes y Mancha.

Lista de convocados / LNE

El equipo se concentra este lunes a las 12:00 horas. El Molinón, con más de 3.000 entradas vendidas ya, rozará el lleno.