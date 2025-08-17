El Sporting, con todo ante el Córdoba: entran Gaspar, Smith y tres del filial

Los rojiblancos reciben este lunes al Córdoba en un Molinón que rozará el lleno

Un momento del entrenamiento del Sporting ayer, en Mareo

Un momento del entrenamiento del Sporting ayer, en Mareo / Mario Canteli

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

El Sporting ya tiene lista de convocados para el partido que le enfrentará este lunes al Córdoba (El Molinón, 19.00 horas). Asier Garitano podrá contar con toda la plantilla disponible, a excepción del lesionado de larga duración Jesús Bernal. Gaspar y Smith, con molestias en la última semana, están a disposición. Tres jugadores del filial, Mbemba, Mancha y Enol Prendes, completan la lista de 23 futbolistas.

Son los siguientes: Yáñez, G. Rosas, P. García, Perrin, Diego S., Nacho Martín, Gaspar, J. J. Caicedo, Gelabert, Queipo, C. J. Sánchez, Corredera, Pablo V., Dubasin, Amadou, J. Otero, Kevin V., Y. Kembo, E. Curbelo, Justin, Mbemba, Enol Prendes y Mancha.

Lista de convocados

Lista de convocados / LNE

El equipo se concentra este lunes a las 12:00 horas. El Molinón, con más de 3.000 entradas vendidas ya, rozará el lleno.

