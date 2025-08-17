El Sporting, con todo ante el Córdoba: entran Gaspar, Smith y tres del filial
Los rojiblancos reciben este lunes al Córdoba en un Molinón que rozará el lleno
El Sporting ya tiene lista de convocados para el partido que le enfrentará este lunes al Córdoba (El Molinón, 19.00 horas). Asier Garitano podrá contar con toda la plantilla disponible, a excepción del lesionado de larga duración Jesús Bernal. Gaspar y Smith, con molestias en la última semana, están a disposición. Tres jugadores del filial, Mbemba, Mancha y Enol Prendes, completan la lista de 23 futbolistas.
Son los siguientes: Yáñez, G. Rosas, P. García, Perrin, Diego S., Nacho Martín, Gaspar, J. J. Caicedo, Gelabert, Queipo, C. J. Sánchez, Corredera, Pablo V., Dubasin, Amadou, J. Otero, Kevin V., Y. Kembo, E. Curbelo, Justin, Mbemba, Enol Prendes y Mancha.
El equipo se concentra este lunes a las 12:00 horas. El Molinón, con más de 3.000 entradas vendidas ya, rozará el lleno.
- El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
- Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
- Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
- Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego
- El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
- El fuego arrasa los Picos de Europa: 'Están dejando que se queme todo