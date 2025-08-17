Walter Bouzán y Bertín Llera, homenajeados por el Sporting en El Molinón

Las ganadores del Descenso Internacional del Sella recibirán un reconocimiento antes del partido ante el Córdoba

La pareja formada por los asturianos Walter Bouzán y Alberto Llera celebran la victoria tras imponerse en la 87 ediciÃ³n del Descenso Internacional del RÃ­o Sella, una prueba en la que han tomada la salida unas 900 embarcaciones con 1.300 palistas de 25 paÃ­ses y que ha estado condicionada por el escaso caudal del rÃ­o y la marea baja. En los Ãºltimos metros, y tras casi una hora y diez minutos de recorrido, los riosellanos se hicieron con la victoria al lograr superar por centÃ­metros a los hÃºngaros AdriÃ¡n Boros y TamÃ¡s ErdÃ©ly, y a Javier LÃ³pez y VÃ¡zquez, que entraron terceros. EFE/Paco Paredes

Ángel Cabranes

Walter Bouzán y Bertín Llera, ganadores de la última edición del Descenso Internacional del Sella, serán homenajeados mañana en la previa del encuentro que disputará el Sporting en El Molinón ante el Córdoba. El club ha querido tener un gesto con ambos palistas después del recuerdo al club rojiblanco tras la victoria lograda en una de las citas más importantes del calendario deportivo en Asturias. Bertín Llera es un reconocido sportinguista que siempre ha presumido de su pasión por el club gijonés en espacios como las redes sociales.

