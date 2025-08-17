Walter Bouzán y Bertín Llera, homenajeados por el Sporting en El Molinón

La pareja formada por los asturianos Walter Bouzán y Alberto Llera celebran la victoria tras imponerse en la 87 ediciÃ³n del Descenso Internacional del RÃ­o Sella, una prueba en la que han tomada la salida unas 900 embarcaciones con 1.300 palistas de 25 paÃ­ses y que ha estado condicionada por el escaso caudal del rÃ­o y la marea baja. En los Ãºltimos metros, y tras casi una hora y diez minutos de recorrido, los riosellanos se hicieron con la victoria al lograr superar por centÃ­metros a los hÃºngaros AdriÃ¡n Boros y TamÃ¡s ErdÃ©ly, y a Javier LÃ³pez y VÃ¡zquez, que entraron terceros. EFE/Paco Paredes / Paco Paredes