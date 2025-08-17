Walter Bouzán y Bertín Llera, homenajeados por el Sporting en El Molinón
Las ganadores del Descenso Internacional del Sella recibirán un reconocimiento antes del partido ante el Córdoba
Walter Bouzán y Bertín Llera, ganadores de la última edición del Descenso Internacional del Sella, serán homenajeados mañana en la previa del encuentro que disputará el Sporting en El Molinón ante el Córdoba. El club ha querido tener un gesto con ambos palistas después del recuerdo al club rojiblanco tras la victoria lograda en una de las citas más importantes del calendario deportivo en Asturias. Bertín Llera es un reconocido sportinguista que siempre ha presumido de su pasión por el club gijonés en espacios como las redes sociales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un policía, en la UCI tras sufrir una brutal agresión en Luarca
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
- Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
- Camela se despide de los escenarios: la última hora y el diagnóstico de Dioni tras salir a la luz sus problemas de salud
- Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego
- Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico
- Asturias se achicharra y pulveriza sus records históricos: 42,9 grados en Mieres y 41,2 en Oviedo