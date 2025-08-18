Ambiente de gala en El Molinón para el debut del Sporting en liga
El conjunto de Asier Garitano ya está en El Molinón para disputar el primer partido contra el Córdoba
Puntuales para el estreno en liga ante el Córdoba, la plantilla del Sporting llegó sobre las 17:30 a El Molinón. Lo hizo entre aplausos de los aficionados rojiblancos y cánticos de “Sporting es de primera” por parte de un centenar de aficionados cordobeses que se han desplazado hasta Gijón.
A pocas horas para el comienzo del encuentro, el Sporting colgaba el cartel de “No hay entradas” en su página web, reservándose algunas todavía en las taquillas de El Molinón, aunque se espera que estén agotadas para el comienzo del encuentro.
La primera cita liguera llega tras una gran campaña de abonados, la mejor desde hace casi una década. Pese a que el encuentro es de lunes y en agosto, la afición sportinguista ha vuelto a responder una vez más.
